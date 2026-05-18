Světový unikát. Olomoucká zoo získala za odchov zoborožců prestižní cenu

Autor:
  13:31
Po 23 letech se olomoucké zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat zoborožce malajského. V uplynulém roce se to podařilo pouze třem zoo na světě. Za mimořádný úspěch získala prestižní ocenění Bílý slon. S chovem zoborožců začali v Olomouci v roce 2002. Všechna vylíhlá mláďata však dosud uhynula ve velmi raném věku.

Zoo na Svatém Kopečku vyhrála první místo v kategorii ptáků. Bílý slon je ocenění za mimořádné chovatelské úspěchy a vybudování zajímavých chovatelských zařízení v českých a slovenských zoologických zahradách. Soutěž se koná od roku 1994 pod záštitou sdružení Česká ZOO.

„Prvního místa v této soutěži, v níž jsme prvenství získali naposledy v roce 2012, si velmi vážíme. Dík patří především chovnému páru, který se svého prvního úspěšného odchovu zhostil příkladně. Rovněž bych rád poděkoval týmu chovatelů, kteří odchovu svou každodenní péčí výrazně pomohli. Rozmnožit jakéhokoliv zoborožce není totiž vůbec snadné,“ uvedl zoolog Jan Kirner.

Odchov je pro zranitelný druh šancí na záchranu

Čeští a slovenští chovatelé patří podle zoo ke světové špičce. „V době, kdy řadě druhům zvířat hrozí v přírodě úplné vyhubení, je jejich práce nadmíru důležitá. Podílejí se na záchraně druhů vytvářením a udržováním záložních populací v lidské péči, které mohou být pro mnohé druhy jedinou šancí, jak nevymizet z planety úplně,“ řekla mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Bílý slon je soutěž, jejímž cílem je především prezentovat chovatelské úspěchy v zoologických zahradách v Česku a na Slovensku.

Zoborožec malajský, někdy zvaný též tmavý, je na odchov velmi náročný. „Úspěch podtrhuje skutečnost, že mláďata tohoto zranitelného druhu zoborožce se dle evidenčního systému ZIMS v posledních 12 měsících vylíhla pouze ve třech dalších zoo na světě,“ dodal kurátor ptáků Jan Kirner.

Když chovatelé loni na začátku června pozorovali, že samec krmí samici a začínají zazdívat vletový otvor do dutiny, ani tehdy nečekali, že o čtyři měsíce později představí první úspěšný odchov tohoto druhu v Olomouci.

Odchovat zoborožce je složité z několika důvodů. „Nejprve v sobě musí oba ptáci najít zalíbení. I když si padnou do oka, není zdaleka vyhráno. Hnízdění začíná zazdíváním vletového otvoru do dutiny, která simuluje přirozenou dutinu stromu. Když přijde na výběr správného ‚bytu‘, bývají zoborožčí samice velmi vybíravé,“ popsala Gronská.

Pokud se vše podaří, po několika dnech se v dutině samice kompletně zazdí. Ponechaná zůstane pouze malá škvíra. V Olomouci samec samici po další více než tři měsíce krmil a pokračoval v tom i po vylíhnutí dvou kuřat. Toto dobrovolné „vězení“ je obranou proti predátorům.

Zoborožec malajský obývá přirozeně zejména ostrovy Sumatra, Borneo a Malajský poloostrov, kde jej nejvíce ohrožuje odlesňování a přeměna deštného lesa na plantáže. Tento druh se vyznačuje výrazným pohlavním dimorfismem, kdy samci jsou větší, černí, s krémově bílým zobákem a přilbou. Samice jsou menší, celé černé a přilbu na zobáku mají výrazně menší.

