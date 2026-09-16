Za znásilnění nezletilé padlo znovu 5,5 roku. Žalobkyně muže navrhla osvobodit

Senát v čele se soudcem Vítězslavem Božoněm uložil muži za činy, které podle rozsudku spáchal v letech 2021 a 2022, trest pět a půl roku nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Případ projednával poté, co odsouzený muž, jehož jméno redakce neuvádí kvůli ochraně identity oběti, podal dovolání k Nejvyššímu soudu a ten mu dal za pravdu.
Středeční verdikt byl poněkud překvapivý, neboť státní zástupkyně Petra Dušková v závěrečné řeči navrhla muže obžaloby zprostit.
„Dospěla jsem k závěru, že mám pochybnosti o vině pana obžalovaného. O tom, že se ten skutek stal tak, jak byla podána obžaloba. V těchto pochybnostech by měl soud rozhodnout o nevině pana obžalovaného,“ vysvětlila po skončení jednání.
Podle ní přetrvávají pochybnosti zejména kvůli rozdílům mezi výpověďmi poškozené a údaji, které o událostech sdělovala dalším lidem. Lišit se měly informace o době i průběhu údajných sexuálních útoků.
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„Domnívám se, že není spolehlivě prokázáno, že by se skutek stal,“ uvedla státní zástupkyně. Poukázala také na okolnosti, za kterých dívka případ oznámila. V té době měla problémy se záškoláctvím a její matka se ji snažila umístit do střediska výchovné péče. Právě tam následně dívka o údajném jednání obžalovaného promluvila.
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Podle státní zástupkyně je nutné při hodnocení případu zohlednit i rozpory mezi tím, co poškozená sdělila matce, pracovnici střediska či lékařce. Odvolací soud ale podle ní stejné pochybnosti neměl a po mírné úpravě popisu skutku dospěl k závěru, že mužova vina byla prokázána.
Zda sama podá dovolání k Nejvyššímu soudu, Dušková neřekla. „Počkám na písemné vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu,“ sdělila pouze.
S návrhem státní zástupkyně nesouhlasil zmocněnec poškozené. „Zažili jsme v České republice období, kdy obhajoba byla součástí obžaloby. Nyní vstupujeme do nového období, kdy obžaloba je součástí obhajoby,“ komentoval její vystoupení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu označil za překvapivé a navrhl, aby vrchní soud odvolání obžalovaného zamítl.
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Sám obžalovaný před soudem vinu znovu odmítl. „Nic z těch skutků jsem nespáchal, nic takového jsem neučinil. To, co jsem učinil, jsem se snažil dělat pro dobro rodiny, aby docházela do školy, vystudovala a vyrostl z ní dobrý člověk,“ řekl v závěrečném vyjádření.
Kauza znovu zamíří k Nejvyššímu soudu
Jeho obhájce Petr Konečný s rozhodnutím vrchního soudu nesouhlasí a avizoval další dovolání k Nejvyššímu soudu.
„Už jednou jsme to rozhodnutí napadli u Nejvyššího soudu, a řekl bych, že úspěšně, protože bylo zrušeno,“ podotkl. Podle něj nyní odvolací soud z popisu skutku vypustil část, která byla v průběhu řízení zpochybněna, ve zbytku však navzdory pochybnostem obhajoby i státního zastupitelství muže znovu uznal vinným.
„Klient mi už teď dal pokyn, abych podal k Nejvyššímu soudu dovolání,“ řekl Konečný s tím, že konkrétní argumentaci připraví po doručení písemného odůvodnění rozsudku.
Obhajoba tvrdí, že dnešní doplněné dokazování pochybnosti o vině obžalovaného ještě více prohloubilo. Zpochybnila mimo jiné význam lékařského vyšetření poškozené, o němž se podle ní při původním rozhodování opíral krajský soud jako o jeden z objektivních důkazů podporujících její výpověď.
„Mám osobně za to, že je tam tolik pochybností, že nelze spolehlivě rozhodnout o vině mého klienta,“ prohlásil Konečný.