V jednom z hotelů v Jeseníku si ve středu minulý týden šestatřicetiletá cizinka všimla klíčů od auta položených volně na stole.
„Žena využila příležitost a klíčů se bez váhání zmocnila. Pak už jen stačilo najít venku na parkovišti správný vůz a hurá na cesty. S odcizeným automobilem si to zamířila na jih. Dle svých slov chtěla dojet až do Chorvatska,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Cestou k rakouským hranicím se jí však rozsvítila kontrolka tankování, a proto zastavila na čerpací stanici poblíž Mikulova. Jelikož neměla peníze, po natankování odjela bez zaplacení.
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Personál čerpací stanice zavolal policisty z Břeclavi, kteří následně zmapovali pohyb vozidla mířícího k rakouským hranicím. Podle registrační značky také zjistili, že auto je kradené.
„Cestou mezinárodní spolupráce byla vyrozuměna rakouská policie, která automobil i s pachatelkou zadržela kousek za hranicemi s Rakouskem,“ dodal policejní mluvčí.
Za krádeže hrozí ženě až pětileté vězení a dvouleté vyhoštění z České republiky.
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28. dubna 2022