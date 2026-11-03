Policejní komisař nyní zahájil trestní stíhání dvojice pro několik trestných činů v souvislosti s majetkovou trestnou činností. „Vznikla při ní škoda přesahující 900 000 Kč,“ informovala v úterý policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Dvojice se podle výsledků vyšetřování v ulici Lidická přes neuzamčené vstupní dveře dostala do společných prostor objektu firmy. „Tam muži následně násilím překonali uzamčené dveře vedoucí do prostor společnosti a prohledali skladové, garážové a administrativní prostory,“ popsala Zajícová.
„Odcizili zde především pracovní nářadí, elektroinstalační a stavební materiál a také notebook, vše v celkové hodnotě 259 800 Kč. Část nářadí se již nacházela ve vozidlech, která byla zaparkovaná uvnitř objektu. Využili toho, že ve vozidlech byly ponechány klíče. Další nalezené věci do těchto vozidel naložili a s oběma auty odjeli z Prostějova. Při svém jednání navíc poškodili dvoje dveřní zámky a garážová vrata, na kterých způsobili škodu přesahující 82 000 Kč,“ upřesnila Zajícová.
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Muž na policejním parkovišti zapálil zadržené auto, chtěl tím zahladit stopy
Následně dvojice odjela na Bruntálsko, kde odcizené věci přeložila do vozidla známého, který pro ně přijel. Muži poté pokračovali k obci Valšov, kde se rozhodli obě ukradená auta, Škodu Fabia a Fiat Talento, zapálit s cílem zahladit stopy. „Oheň se navíc rozšířil na okolní lesní porost. Z místa je následně odvezl známý do Olomouce. Část odcizených věcí byla poté prodána a získané peníze si muži rozdělili,“ poznamenala Zajícová.
Policisté nedlouhé poté muže dopadli. „Jednalo se o muže ve věku 38 a 33 let, kteří byli na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadrženi. Spolu s nimi byl tentýž den zadržen také muž, který je svým vozidlem převážel do Olomouce. Ten byl po provedení procesních úkonů ze zadržení propuštěn na svobodu,“ uvedla policejní mluvčí.
Pachatelé odcizením věcí a vozidel způsobili škodu 824 800 Kč. Újma způsobená poškozením dalšího majetku se pak vyšplhala na 87 944 Kč.
Proti zmíněné dvojici bylo zahájeno trestní stíhání, které však kriminalisté vedou na svobodě. „Oba jsou nyní stíháni pro přečiny krádež a poškození cizí věci, kterých se měli dopustit ve spolupachatelství. Starší muž je nadále stíhán také pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť řídil motorové vozidlo v době, kdy mu byl pravomocným rozhodnutím soudu uložen zákaz řízení motorových vozidel,“ uzavřela Zajícová.