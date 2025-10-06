Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Rakouská policie požádala v neděli v půl desáté ráno o pomoc při snaze vypátrat ukradené elektrokolo v hodnotě 5 300 eur, tedy téměř 129 tisíc korun. Drahé sportovní náčiní v sobě totiž mělo zabudované sledovací zařízení, které ukazovalo, že je kolo právě převáženo ve směru z Drasenhofenu přes Mikulov na Brno.
„Policisté z Olomouckého kraje předpokládali, že kolo bude směřovat do Polska, neměli však žádné bližší informace o tom, zda je převáženo viditelně na nějakém vozidle, nebo je uschované uvnitř. Současně neměli ani nejmenší náznak typu použitého vozu,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Hlídky si podle něj musely vystačit s informací, že hledané kolo matné šedé barvy a značky KTM se po půl jedenácté zřejmě pohybovalo na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí. Pátrající příslušníci dálničního oddělení Kocourovec si následně ke kontrole vytipovali dodávku s polskou registrační značkou a připojeným vozíkem, na němž byl naložený malý bagr.
Soupravu, jež u Olomouce sjela na D35 a pokračovala směrem na Ostravu, proto svedli z dálnice a zastavili. Uvnitř seděl jednačtyřicetiletý muž a jeho o sedm let starší manželka.
„Zkušenost policistů slavila úspěch. V dodávce neobjevili jen hledané elektrokolo, ale i další dvě a k tomu ještě dvě odcizené elektrické koloběžky,“ popsal Hejtman.
Následně si navíc policisté všimli, že převážený bagr má poškozený zámek a prověření potvrdilo, že je rovněž ukradený v Rakousku. A totéž platilo dokonce i o přívěsu, na němž byl převážen. Ten přitom tou dobou nebyl v pátrání, neboť jeho majitel o krádeži ještě ani nevěděl a dozvěděl se o ní od policie.
„Zadržená dvojice putovala do cel a na základě evropského zatýkacího rozkazu bude vydána k trestnímu stíhání do Rakouska,“ uzavřel policejní mluvčí.