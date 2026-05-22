Zloději kol mají novou fintu. A policie je při ní často bezradná

  11:53
Zloději kol zkoušejí překvapivý trik. K cizímu zamčenému bicyklu přidají na ulici vlastní zámek a doufají, že majitel odemkne ten svůj a odejde hledat pomoc. V nedávném případu v Přerově navíc přidal nenechavec i vzkaz, že mu kolo patří. Vlastník pak musí přesvědčit strážníky, že je kolo skutečně jeho.
Zloději v Přerově zkoušejí trik, kdy na zamčené kolo přidají vlastní zámek a předpokládají, že majitel kolo odemkne a vydá se hledat pomoc. (květen 2026) | foto: Městská policie Přerov

Hlídka přerovské městské policie vyrážela v týdnu k netradičnímu případu. Šlo o to prověřit oznámení mladého muže, který tvrdil, že zaparkoval a zamkl kolo u sloupku vývěsky, jenže když se k němu vrátil, našel na něm o zámek navíc a nemohl tedy odjet.

„U dražších kol se v takovém případě často jedná o způsob, jak ho ukrást. Zmatená oběť leckdy odemkne nejprve svůj zámek, načež zjistí, že někdo ‚omylem‘ přidal další. Zatímco cyklista pobíhá po okolí a hledá pomoc, obvykle zapomene kolo znovu zamknout. Toho využije poberta, svůj zámek odemkne a tradá,“ přiblížil svým typickým stylem strážník přerovské policie Miroslav Komínek.

His vtipným historkám strážníků se směje celá země, teď se vrhl na jiný žánr

Dodal však, že u starších kol, je taková finta méně obvyklá. I přesto ji nyní někdo zkusil. Přivolaní strážníci ale nemohli na místě jasně říct, kde je pravda. U kola byl totiž i vzkaz: „Máš štěstí, že jsem tě tu nechytil u toho kola. Vem si zámek a kolo nech.“

„Mladý muž strážníkům uvedl, že kolo zakoupil z druhé ruky od dalšího muže a využívá ho k jízdě do práce,“ uvedl Komínek. Čestné slovo cyklisty a jméno prodávajícího v tomto případě nestačilo a hlídka proto pákové kleště, které by jinak použila, nechala v autě.

Mladík se ale nechtěl vzdát a pachateli nechal na svém kole také vzkaz s telefonním číslem i informací, že kontaktoval městskou policii a společně ji mohou znovu zavolat.

„Vzhledem k tomu, že strážníky již nikdo v této záležitosti nekontaktoval, lze doufat, že došlo ke smírnému řešení,“ uzavřel Komínek.

