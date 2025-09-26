Zloděj kradl tepláky, duchapřítomné prodavačky ho mezitím uvěznily v obchodě

Krádež tepláků v přerovském obchodním centru Galerie se příliš nepovedla devětadvacetiletému zloději. Z první vytipované prodejny si ještě kořist odnesl, v dalším obchodě však spadla klec. Doslova. Pozorné prodavačky totiž spustily mříže na vstupu do prodejny a pachatel tak neměl kudy utéct. V minulosti byl už odsouzen za násilnou trestnou činnost, zjistili policisté.

Přerovské obchodním centrum Galerie, kde ke krádeži došlo. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Incident se odehrál ve čtvrtek odpoledne. Zloděj nejprve z první prodejny odcizil značkové tepláky v hodnotě 1 800 korun. „Odnesl je do zkušební kabinky, kde odtrhl visačky a zboží vložil do tašky. Prodejnu pak opustil bez zaplacení zboží,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

O pár minut později šel muž do jiné prodejny a opět se zaměřil na tepláky. Podobně jako v předchozím případě si vzal dva kousky do zkušební kabiny, kde z nich strhl bezpečnostní čipy. „Zaměstnankyně zjistily, že se děje něco podezřelého, proto spuštěním mříže prodejnu uzavřely,“ podotkla Zajícová.

Kriminálka objasnila sérii krádeží historických motorek, pomohly chyby pachatelů

Prodavačky podezřelému zboží odebraly a vyčkaly do příjezdu policistů. „Hlídka u podezřelého našla odcizené tepláky z první krádeže a vrátila je zpět na prodejnu, kde byly vráceny zpět do prodeje. Odcizené zboží v hodnotě necelých 2 200 Kč z druhé prodejny nemohlo být vráceno do prodeje, protože bylo poškozeno neodborným odstraněním bezpečnostních čipů,“ sečetla policejní mluvčí.

Policisté pak zjistili, že muž má z minulosti zápis v rejstříku trestů pro násilnou trestnou činnost, za kterou byl odsouzen. Ještě ve čtvrtek mu vyšetřovatelé ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření pro trestný čin krádež, za který mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

