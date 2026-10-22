Podle nyní zveřejněných informací zastavila policejní hlídka jednačtyřicetiletého muže jedoucího ve Škodě Fabia ke kontrole na počátku týdne ve Zlatých Horách.
„V rámci kontroly s ním byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní s výsledkem téměř 1,2 promile alkoholu. Řidič se ke konzumaci alkoholu přiznal, přičemž uvedl, že předchozího večera na oslavě ‚vypil pár piv a nějaké panáky slivovice‘,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
„Zarážející bylo, že podezřelý v inkriminované době vezl s sebou ve voze své dvě nezletilé děti,“ dodal.
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Prohřešky řidiče tím ovšem nekončily. Ukázalo se totiž, že hlídce nemůže předložit řidičský průkaz, neboť už o něj v minulosti přišel. A to právě kvůli jízdě v opilosti. Pomyslným vrcholem pak bylo mužovo zdůvodnění neodkladné jízdy porušující zákony.
„Podle svých slov potřeboval jet zařídit chladicí zařízení na pivo na další akci,“ uvedl Herzán s tím, že muž je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v krajním případě až roční vězení.