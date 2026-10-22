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Jedu pro chlazení piva na další akci, řekl hlídce opilec bez řidičáku vezoucí děti

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  16:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na muže, který nemá problém sednout za volant opilý a dokonce v tomto stavu vézt svoje děti, narazili nedávno policisté z Jesenicka. Nálepku notorika si pak muž potvrdil údajným důvodem zakázané jízdy.

Podle nyní zveřejněných informací zastavila policejní hlídka jednačtyřicetiletého muže jedoucího ve Škodě Fabia ke kontrole na počátku týdne ve Zlatých Horách.

„V rámci kontroly s ním byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní s výsledkem téměř 1,2 promile alkoholu. Řidič se ke konzumaci alkoholu přiznal, přičemž uvedl, že předchozího večera na oslavě ‚vypil pár piv a nějaké panáky slivovice‘,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

„Zarážející bylo, že podezřelý v inkriminované době vezl s sebou ve voze své dvě nezletilé děti,“ dodal.

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Prohřešky řidiče tím ovšem nekončily. Ukázalo se totiž, že hlídce nemůže předložit řidičský průkaz, neboť už o něj v minulosti přišel. A to právě kvůli jízdě v opilosti. Pomyslným vrcholem pak bylo mužovo zdůvodnění neodkladné jízdy porušující zákony.

„Podle svých slov potřeboval jet zařídit chladicí zařízení na pivo na další akci,“ uvedl Herzán s tím, že muž je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí v krajním případě až roční vězení.

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