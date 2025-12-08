Škoda Octavia se převrátila na silnici II/457 poblíž Zlatých Hor v pátek o půl třetí odpoledne.
„Podle zjištěných informací osmnáctiletý řidič jedoucí od obce Mikulovice nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace. Na mokré silnici najel na nezpevněnou krajnici a s autem se převrátil na střechu,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Řidič i dvě spolujezdkyně ve věku 17 a 18 let vyvázli bez zranění. Dechová zkouška měla u šoféra negativní výsledek, test na drogy ale ukázal pervitin.
„Mladík se poté podrobil lékařskému vyšetření spojeným s odběrem biologického materiálu. Hmotnou škodu vyčíslili policisté předběžně na 50 tisíc korun, nehodou se i nadále zabývají,“ uzavřela Skoupilová.
