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Obří investice za 70 milionů. Přerov opraví zimní stadion, nová bude hrací plocha

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  10:00
Přerovský zimní stadion čeká v roce 2027 rozsáhlá rekonstrukce. (Listopad 2025)

Přerovský zimní stadion čeká v roce 2027 rozsáhlá rekonstrukce. (Listopad 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Přerovský zimní stadion na snímku ze září 2026.
Fanoušci hokejového Přerova. (Listopad 2025)
Choreo přerovských fanoušků.
Trenér Přerova Petr Dočkal.
18 fotografií
V Přerově se chystá rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu. Zastupitelé města na jednání v tomto týdnu odsouhlasili modernizaci, která město vyjde na zhruba 70 milionů korun. Opravami projde ledová plocha, osvětlení, mantinely ale i chladící technologie. Práce by měly začít příští rok.

„Jako město podporujeme zdejší hokej, ať už jde o děti nebo dospělé. A samozřejmě investujeme i do stadionu, chystaná investice není úplně levná záležitost, ale jako město cítíme povinnost vytvářet vhodné podmínky pro naše dobré hokejisty,“ řekl na předsezonní tiskové konferenci hokejových Zubrů primátor města Petr Vrána (ANO).

Investice má zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz stadionu. Kromě toho zde také vznikne nová víceúčelová plocha pro letní sporty. Do stadionu město investovalo již před třemi lety, tehdy se práce zaměřily na zázemí pro sportovce.

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„Součástí projektu bude nyní kompletní výměna chladicí technologie. Původní zařízení nahradí moderní systém s novými kompresory a rozvody chladiva. Rekonstrukce zahrne i novou zásobníkovou nádrž na vodu, čerpadla, armatury, výměnu elektroinstalace a měření,“ uvedl primátor

Významnou proměnou projde samotná ledová plocha. Současný povrch bude nahrazen novým, včetně moderních bezpečnostních mantinelů s nastavitelnou pružností a nově řešených hráčských prostorů.

„Projekt počítá rovněž s vytvořením víceúčelové plochy, jež umožní po skončení zimní sezony využití stadionu také pro letní sporty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027, cílem je provést rekonstrukci tak, aby časově neomezila zimní sezonu 2027/2028,“ řekl náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Budoucnost hokejového klubu je nejistá

Zimní stadion je v Petřivalského ulici, využívá ho hokejový klub HC Zubr Přerov i obyvatelé města. Kapacita je 3 000 diváků. Celek, který hraje druhou nejvyšší soutěž v tuzemsku, přitom ještě nemá úplně jasnou budoucnost. Loni totiž klub po dlouhých letech opustil generální partner – pivovar Zubr, který zajišťoval zhruba čtvrtinu rozpočtu. A Zubři řešili, zda profesionální hokej ve městě nezanikne.

Přerovský zimní stadion čeká v roce 2027 rozsáhlá rekonstrukce. (Listopad 2025)
Přerovský zimní stadion na snímku ze září 2026.
Fanoušci hokejového Přerova. (Listopad 2025)
Choreo přerovských fanoušků.
18 fotografií

Rozpočet se nakonec podařilo pro ročník 2026/27 zachránit a ačkoliv je teď situace podle jednatele klubu Tomáše Pluháčka příznivější, klub čeká série jednání s partnery o naplňování rozpočtu také na ročník 2027/28.

„Chtěl bych poděkovat panu primátoru Vránovi za přínos pro přerovský hokej. Není to jenom o finančních prostředcích, ale i o podpoře při hledání partnerů, což si myslím, že zafungovala a i díky němu máme další sponzory, kteří podporují přerovský hokej,“ řekl Pluháček, jemuž ale generální partner klubu i nadále chybí.

Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček.

Pro Přerovany půjde už o dvanáctou sezonu v první lize. „Když jsem se před dvanácti lety snažil na radnice prosadit zvýšení podpory pro hokej, nenapadlo by mě, že se kluci po celou dobu udrží v druhé nejvyšší soutěži, navíc převážně ve vrchní polovině tabulky. Sám občas na hokej chodím a místní fanoušci dávají klubu obrovskou podporu,“ ocenil Vrána.

Dřívější rekonstrukci doprovázel soudní spor

Stavba stadionu, který je dnes známý pod jménem Meo Aréna, začala na jaře roku 1969 a otevřen byl v listopadu 1971. V roce 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která tehdy zahrnovala opravu tribun, zázemí pro diváky či novou technologii a vyšla zhruba na šest desítek milionů korun.

Zmíněná novodobá rekonstrukce byla jedním z důvodů, proč čelilo několik let trestnímu stíhání tehdejší vedení radnice, nakonec však byli všichni obžaloby zproštěni.

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U soudu se exprimátor Jiří Lajtoch a dalších pět expolitiků či úředníků ocitli kvůli rekonstrukci zimního stadionu a stavbě domova pro seniory a obžalováni byli za sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a zneužití pravomoci úřední osoby.

Před třemi lety pak byla v Meo Aréně dokončena rekonstrukce šaten a zázemí pro hokejisty i trenéry za 29 milionů korun.

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