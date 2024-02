Do někdejšího židovského ghetta v Prostějově se vrátí Jeruzalémské náměstí

První etapy revitalizace prostějovských židovských uliček se dotkne ulic Uprkova, Kostelní a Koželužská. Radnice projekt představila společně s autory na veřejném projednávání.

Architektonickou studii pro město zpracovala kancelář Gogolák+Grasse, město za ni zaplatilo téměř dva a půl milionu korun. Podle návrhu architektů má v místě, kde původně stálo židovské město, vzniknout nové náměstí s několika stromy, mobiliářem a pohodlným prostorem pro pěší.

Odkazovat však bude i na bohatou historii místa a původní židovské obyvatele. Architekti hodlají využít prvky a detaily, například chtějí propojit historickou a moderní dlažbu nebo využít archeologické nálezy jako inspiraci pro mobiliář.

„Pro to, aby prostor náměstí působil přirozeně, považujeme za vhodné stopy historie prezentovat spíše nenápadně než explicitně formou například informačního panelu. Prvky s odkazem na archeologické nálezy tak mohou být tajemnou vrstvou místa, stejně jako jeho minulost,“ uvádí architekti ve studii.

Plochu ozdobí také vodní prvek, který má připomínat mikve (židovskou rituální lázeň – pozn. red.), jež byla odkryta při archeologickém průzkumu v blízké Hradební ulici.

Projekt je součástí rozsáhlého záměru na úpravu historické části města, Prostějov na něm pracuje od roku 2019. Architektonicky má propojit a sjednotit celou oblast s historickým rázem židovských uliček. Projekt schvalovali také památkáři, náměstí má patřit k prvním proměněným částem.

Kdy by mohlo být dokončené, zatím není jasné. Projekt čeká řada dalších fází, například stavebnětechnický průzkum, architekti do něj také budou zapracovávat připomínky. Město by se stavbou chtělo začít v příštím roce.

Spojení projektu s odkazy na minulost oceňuje prostějovský spolek Hanácký Jeruzalém, který se zabývá židovskou historií města. „Úprava prostoru je vhodná a projekt je citlivě zpracovaný. Pořádáme prohlídky města, které v tomto místě končí, a jistě by bylo příjemné se na konci trasy ještě zastavit, posedět, vnímat okolí. Návrh velmi dobře pracuje s geniem loci místa, zvlášť s působivými detaily,“ uvedla za spolek Jana Gáborová.

Kritikům vadí úbytek parkovacích míst

Projekt náměstí má ale i řadu kritiků. Prostějované, a nejen ti, co se zúčastnili diskuse, by chtěli na náměstí více zeleně, třeba travnaté plochy.

„Souhlasím, že tento prostor je potřeba zkulturnit, ale proč další mramorovou či betonovou plochou? Je tu hojně navštěvovaná tržnice, která slouží všem občanům z Prostějova a okolí a která by si zasloužila být vybudovaná moderně a reprezentačně, aby i naše děti mohly nakupovat od místních farmářů a zemědělců. A pro stromy a lavičky by se tam určitě taky prostory našly. Ale připadne mi, že co je občany oblíbené a hojně využívané, tak to naše radní nezajímá,“ uvedla u projektu na stránkách Rozvíjíme Prostějov Lenka Pluskalová.

Podle autorů návrhu jsou však travnaté plochy náročné na údržbu a trpí suchem, vybrané druhy stromů by měly městskému prostředí odolávat lépe, v létě pak poskytnou stín.

Lidé, kteří přišli o projektu diskutovat, se bojí především toho, že úbytek parkovacích míst nebude město schopné rychle a úplně nahradit. Obávají se tak, že obyvatelé i podniky ztratí dopravní obslužnost. Místo zklidnění čeká zmíněnou část centra vymření, nechali se slyšet.

Na to, že zrušení parkovací plochy bez náhrady může být problém, poukazuje i prostějovská opozice.

„Po zrušení plochy parkovací místa v centru určitě chybět budou. Nelze stále spoléhat jen na ještě nestojící projekty, například na plánovaný parkovací dům, parkování v centru bude chybět už teď. Zvlášť proto, že na tržnici nakupují zejména starší lidé,“ poznamenal opoziční zastupitel Petr Ošťádal.

Tržnice půjde k zemi, trhy zůstanou

Vedení města ale ujišťuje, že parkování zajistí na prostoru nedaleké tržnice. Její zděná a doposud chátrající část by měla jít podle primátorova náměstka Jiřího Rozehnala ještě letos k zemi.

„Výběrové řízení na dodavatele pro zajištění demolice nevyužívané budovy tržnice právě probíhá. Nyní je ve fázi vyhodnocení nabídek,“ informoval náměstek.

Dodal, že výsledek výběrového řízení by mohla radnice oznámit do deseti dnů. Podle zpracovatelů projektu má plocha po úpravách plně nahradit kapacitu původního parkoviště, tedy čtyři desítky parkovacích míst, dokonce by mělo vzniknout osm dalších.

Místní se ale obávají, že parkování na ploše po tržnici bude jen dočasné a že o místa přijdou za čas definitivně. Rozehnal přiznal, že vjezd aut do historického centra chce Prostějov omezit.

„Do budoucna chceme zajistit parkování na okrajích památkové zóny, ale zároveň zachováme takzvanou sdílenou zónu, takže majitelé a podnikatelé se k domům dostanou, vzniknou i vyhrazená místa. Plánujeme ale kapacity nahradit, například je záměr zbudovat parkoviště na ploše bývalé sodovkárny. Nikdo nechce, aby návštěvníci museli jít přes celé město,“ upozornil Rozehnal.

Radnice také ujistila, že provoz trhů omezený nebude, stánky zůstanou na prostranství, kde jsou doposud. Stavba náměstí by je neměla omezit.

O náhradním místě pro pořádání trhů Prostějov uvažoval již v minulosti, vedení města projednávalo například možnost tržiště v Plumlovské či Wolkerově ulici, na hlavním náměstí nebo v blízkosti Kulturního a společenského centra.

Na konečném rozhodnutí o tom, zda se tržnice přestěhuje, se však zatím představitelé Prostějova neshodli. Vhodné místo určí pravděpodobně až postupující projekt obnovy prostějovského jižního centra.