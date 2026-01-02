Novoroční tragédie na Šumpersku, kriminalisté obvinili ženu z vraždy přítele

„Obviněná žena je podezřelá, že 1. ledna 2026 v domě v obci Pusté Žibřidovice na Šumpersku po předchozím požití alkoholu nožem zaútočila na svého přítele, kterému způsobila bodnořezné poranění,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.
Zraněný muž na místě zemřel. Motivem činu byly podle Hejtmana spory mezi partnery, žena se policistům k činu doznala. „V dané věci zahájili kriminalisté trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy pro zvlášť závažný zločin vražda,“ doplnil Hejtman.
Ještě v pátek kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby. „Za zvlášť závažný zločin vražda jí hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ uvedl mluvčí.
Z vraždy matky obvinili 18letou dívku, podle policie střílela kvůli majetku
Vražda na Šumpersku se odehrála zhruba týden po předchozím násilném činu, který se stal v Bohuňovicích na Olomoucku. Z vraždy matky a pokusu o vraždu otce tam kriminalisté obvinili osmnáctiletou ženu, za spoluorganizátorství tohoto trestného činu stíhají i jejího o 11 let staršího přítele.
Vražda v Bohuňovicích byla loni třináctou v Olomouckém kraji. Loňský počet těchto zločinů více než dvojnásobně překročil statistiku předloňského roku. Počet významně vzrostl především na konci roku, jen za listopad kriminalisté vyšetřovali tři.