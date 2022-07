Na Hané testují obdělávání pole robotem, je šetrnější než těžké traktory

Zatím je zemědělský robot ještě ve fázi prototypu, už brzy zvládne sám většinu polních prací od setí plodin a kultivace půdy přes postřik rostlin či odstraňování plevele až po sečení travního a lučního porostu.

Víceúčelový zemědělský robot pojmenovaný Cronos Quadro, kterého nyní tvůrci testují na Olomoucku, by navíc mohl prvním zemědělcům značně odlehčit od práce už příští rok.

Stroj na čtyřech kolech dostal jméno po řeckém bohu sklizně a je navržený především pro práci související s pěstováním zeleniny.

Jeho vývoj začal loni v zimě.

„Zatím v rámci testování jen plečkuje (odstraňuje plevel – pozn. red.), v budoucnu by však mohl vozit například inteligentní plečku, sekat travní a luční porost, sít či vozit postřik nebo sklizené plodiny. Chceme vytvořit univerzálního robota, jenž bude moci fungovat po celý rok,“ popsal technologický ředitel českého startupu Cronos Jakub Kejduš.

Lesní školky

O robota už je zájem a neprojevují ho jen zemědělci. Podle Kejduše se firmě nedávno ozval například zájemce z lesní školky, kterému by robot usnadnil práci s pletím.

„Robot by měl přispět k podstatnému snížení nároků na manuální pracovní sílu, které je v tuzemsku i většině ostatních evropských zemí dlouhodobě výrazný nedostatek,“ uvedl Tomáš Pospíchal ze společnosti Cronos.

Odborníci robota testují na polích u Litovle. V plnohodnotném zkušebním provozu včetně autonomního řízení by stroj měl být na jaře příštího roku.

Cílem startupu je vytvořit jednoduchého robota, který bude sloužit hlavně malým nebo středně velkým zemědělcům při obdělávání polí.

„Půjde o opravdu velkého pomocníka. Podobně jako v domácnostech fungují chytré vysavače, které jen zapnete a ony samy vysávají, by měl tento robot pomáhat zase farmářům,“ vysvětlil Kejduš.

Cena několik milionů korun

Robot pozná, kde přesně má pracovat a na jakém poli se nachází díky GPS a speciální kameře. Sleduje tak hned několik věcí najednou.

„Díky technologiím stroj přesně mapuje, kde rostliny rostou, rozpoznává zasazené řádky a funguje na přesnost zhruba jednoho centimetru,“ přiblížil Kejduš.

Menší rozměry a malá hmotnost robota znamená ve srovnání s konvenční zemědělskou technikou nižší zatížení půdy, a tím pádem šetrnější způsob jejího obhospodařování.

„Dá se pak diskutovat o tom, zda je lepší mít jeden velký těžký traktor, který sice obhospodaří patnáct metrů naráz, ale půdu extrémně zatěžuje, nebo čtyři menší roboty, jež jsou mnohem šetrnější,“ poznamenal Kejduš.

Robot také vytváří méně emisí, zatím je plně elektrický. „Doufáme, že většině budoucích uživatelů to bude vyhovovat. Máme však v plánu i vývoj hybridní jednotky. To pak díky malému spalovacímu motoru a generátoru umožní nepřetržité fungování stroje například i přes noc,“ nastínil Kejduš.

Robota nyní konstruktéři nastavují pomocí ovladače, plánují nicméně vytvořit aplikaci pro chytrá zařízení, která by umožňovala totéž.

Budoucí cenu stroje lze zatím podle tvůrců jen těžko odhadnout. „Snažíme se, aby byl dostatečně výkonný, ale co nejlevnější. Je těžké určit, kolik by robot za rok či dva mohl stát, protože ceny vstupů mohou být v té době zcela jiné. Myslím si ale, že to bude v rámci nízkých jednotek milionů korun,“ předestřel Kejduš a dodal, že stále není rozhodnuto ani o finální podobě, protože po vyhodnocení výsledků testování prototypu se mohou některé jeho parametry ještě změnit.

Princip víceúčelového autonomně řízeného stroje s pohonem všech čtyř kol a univerzálním podvozkem, za který bude možné uchytit různé typy zemědělského nářadí, chtějí tvůrci zachovat. Časem by však mohl vzniknout i menší robot pro malé farmy, který by se pak mohl cenově pohybovat na úrovni stovek tisíc korun.

Práce na vinohradech

Podobný přístroj, jenž ale pomáhá ve vinohradnictví, nedávno představili v popickém vinařství Sonberk na jižní Moravě. Vyzkoušeli tam robota, který se spouští přes mobil a po vinici se pohybuje zcela sám.

S plevelem pak ve vinohradnictví pomůže jiný stroj - elektroherbicid brazilského původu, který se zapojuje za traktor a likviduje plevel bez chemických postřiků.

„Zařízení funguje na bázi generování vysokého napětí. Řádově jde až o osm tisíc voltů, které skrze ocelové elektrody přejdou na plevel. Přímým dotykem pak dochází k narušení pletiv k přijímání živin a vody. Už druhý či třetí den je vidět zavadání a úhyn nežádoucího porostu,“ nastínil produktový manažer Lukáš Renčín.