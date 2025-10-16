Dvě zábradlí hned vedle sebe. Podivnost na vlakové zastávce sklízí kritiku

Ondřej Zuntych
  6:21
Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po rekonstrukci kolejiště a nástupiště dostala dvě zábradlí, jež zde zůstanou i po dokončení přestavby.

Olomouc se tak ocitla v hledáčku projektu Zábradlománie, který je odpůrcem takových počinů a nadužívání zábradlí dlouhodobě kritizuje. Podle autorů projektu totiž mnohdy lidem ve veřejném prostoru spíše brání a zároveň nepůsobí esteticky.

Stanice, která je od roku 2019 železniční zastávkou, dostala již dříve novou fasádu, nyní rekonstrukce pokročila obnovením kolejiště a odvodněním.

Pro cestující je nejviditelnější změnou zvýšení původního nástupiště. Jelikož nyní výškou přesáhlo i prostor před budovou, přibyly dva schody, které slouží k vyrovnání terénu. Současně budovu a peron odděluje výrazné modré zábradlí známé i z jiných rekonstruovaných zastávek a stanic.

„Má tu fušeřinu a kilometr nového modrého zábradlí v megalomanském provedení á la protitankový zátaras, aby někdo nespadl z výšky dvou schodů, ještě smysl vůbec nějak komentovat? “ posteskl si autor příspěvku na facebookovém účtu Zábradlománie na české železnici.

„Na opačné straně do kolejiště je větší díra, žádné zábradlí tam není. Nikdo tam nepadá,“ poukázal správce stránky, která zároveň od cestujících sedm let sbírá fotografie zábradlí z různých míst.

„Tady mohl být dlouhý schod přes celé nástupiště, jistě by ten kousek betonu vyšel výrazně levněji než výroba a montáž toho hnusného zábradlí, které zde vytvořilo bariérovou železnici ve 21. století,“ upozornil.

Nové zábradlí pokazilo rekonstrukci

Původní hnědé zábradlí v podobě dvou trubek mezi zdobenými sloupky, sloupy a vrátky pod střechou stanice pamatuje fanoušek místní dráhy Martin Kašpar ještě jako dítě. Teď ho doplnila unifikovaná verze v modrém provedení.

„Staniční budova je ze začátku dvacátého století, Správa železnic ji nedávno hezky opravila, ale tímto to pokazili. Za zábradlím bývala před úpravou první kolej natlačená blízko k budově a mohlo hrozit nebezpečí, ale teď nevím, kam by tam člověk padal,“ vadí i Kašparovi.

Ačkoli rekonstrukce zastávky má podle stavebního povolení vyvěšeného na budově termín dokončení na sklonku roku, stav se dvěma zábradlími vedle sebe už se nezmění.

„Původní zábradlí tvoří součást budovy zastávky a na místě bude i do budoucna ponecháno. Na novém bezbariérovém nástupišti s výškou 550 milimetrů nad kolejí potom bylo v rámci výstavby nutné zřídit normové zábradlí podle platných stavebních předpisů,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Šedesátimetrové nástupiště usnadňuje nástup do vlaku, dostat se na něj lze i bezbariérově z chodníku kolem budovy.

Zábradlí má zvýšit bezpečnost

Zábradlí je podle registru smluv součástí zakázky za zhruba 19 milionů korun. Jejím cílem bylo zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících a zajištění bezbariérového přístupu na nové nástupiště.

Zastávku Správa železnic rekonstruovala při letní výluce na trati, kde prováděla několik oprav. Velkou stavbou byla obnova tramvajového křížení se železniční tratí, která přinesla i úpravy křižovatky, nebo vybudování nového dělicího ostrůvku na přechodu v Litovelské ulici.

Závory? Možná v budoucnu

Správce trati chtěl přejezd osadit závorami, na ty ale zatím nedošlo. „Aby bylo možné přejezd přestavět s doplněním závor, je nezbytná celková rekonstrukce křižovatky,“ vysvětlil Gavenda.

„Jde o změnu jejího stavebního a dopravního řešení zahrnujícího přejezd, silniční komunikace, cyklostezky a chodníky, ale například i přeložky důležitých sítí, což se promítá do nákladnosti takové stavby,“ přiblížil.

Podle něj však jednání s ostatními potenciálními investory prozatím nebyla úspěšná. „Doplnění závor na tomto přejezdu je tedy otázkou spíše dlouhodobějšího horizontu,“ doplnil.

