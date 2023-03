Dvě desítky přejezdů v kraji čeká modernizace, část nově dostane závory

„Byla to pro obec černá můra. Prakticky každoročně zde došlo k nehodě, často se smrtelnými následky. Jsme rádi, že toto nebezpečí pomine,“ komentoval úpravu starosta Postřelmova Jiří Pumprla.

Obec o lepší zabezpečení přejezdů usilovala mnoho let, Správa železnic (SŽ) ale dlouho argumentovala tím, že vyhovují platným předpisům a normám.

„Obecně postupujeme od přejezdů na silnicích vyšších tříd s frekventovaným provozem k nižším a zohledňují se i eventuální dřívější střety vlaků se silničními vozidly či lidmi,“ shrnul mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

„V Olomouckém kraji se letos dočká modernizace přes dvacet přejezdů, z toho šestnáct, na nichž byla dosud výstražná signalizace, bude nově zabezpečeno i závorami,“ dodal.

V rámci jedné trati k výstražným světlům přibude nejvíce závor na dráze z Olomouce do Drahanovic, respektive do Kostelce na Hané.

„Tři přejezdy, které projdou touto modernizací, leží přímo v krajském městě v ulicích Tovární, Wittgensteinova a Na Vozovce. Dále půjde o přejezdy na silnicích II. třídy v Příkazech, mezi Náměští na Hané a Senicí na Hané, v Drahanovicích, mezi nimi a Slatinicemi a pak ještě dál v úseku směrem na Lutín,“ popsal Gavenda.

Úprava přejezdu stojí nejméně deset milionů

Starosta Drahanovic Tomáš Körner si dovybavení přejezdu závorami pochvaluje. „Čekali jsme na to spoustu let a konečně jsme se dočkali. V obci se zvýší bezpečnost, protože tam docházelo opakovaně k nehodám,“ řekl.

Doplňování závor tvoří většinou nedílnou součást modernizací traťových úseků. Nejvíc přejezdů, které v jedné lokalitě dostanou závory, přibude v Šumperku – nejvyššího zabezpečení se dočkají všechny čtyři přejezdy ve městě, které kříží silnice druhé a třetí třídy.

„Jde o přejezdy ve Vikýřovické, Hybešově, Žerotínově a Lidické ulici,“ sdělil Michal Hlavatý z odboru dopravy šumperské radnice.

Komplikovanější je podle něj řešení přejezdu v Lidické ulici, jenž kříží více kolejí na výjezdu z nádraží. „Přejezd je hodně široký, na obou stranách jsou křižovatky, takže součástí celého řešení bude i změna přednosti v jízdě z bočních ulic,“ přiblížil Hlavatý.

„Jsem rád, že nebezpečí nehod na přejezdech bude ve městě sníženo na minimum. Zvláště v Lidické ulici, která je hodně exponovaná,“ vyzdvihl starosta Miroslav Adámek.

Náklady na instalování závor se liší podle konkrétní situace v místě. „Zpravidla je to ale u jednoho přejezdu otázka minimálně deseti milionů korun. Nestačí totiž pouze doplnit samotná závorová břevna, kompletní změnou musí projít celé přejezdové zabezpečovací zařízení,“ vysvětlil mluvčí SŽ.

V Česku bude zrušeno pět procent křížení

Kromě přidání závor se připravuje i další modernizace přejezdů, jež získají zabezpečovací zařízení nově.

„V Olomouckém kraji to v letošním roce bude například železniční přejezd v Horní Lipové na Jesenicku, který byl dosud osazený pouze výstražnými kříži. Ten získá plnohodnotné zabezpečovací zařízení včetně závorových břeven. Další dva přejezdy s kříži by pak měly dostat výstražnou signalizaci,“ předestřel Gavenda.

Postupné zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů patří podle něj mezi priority SŽ a bude pokračovat i v dalších letech.

„Loni se v České republice podařilo zmodernizovat 233 přejezdů a investice do jejich bezpečnosti přesáhly tři miliardy korun. Pro letošek se zatím počítá se 130 přejezdy s náklady přibližně 1,8 miliardy. Zároveň bude docházet také k mírné redukci jejich počtu. Do roku 2030 by měl klesnout o pět procent,“ informoval mluvčí státní organizace.