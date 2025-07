Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Na webu SŽ se objevily „údaje o rozsahu užívání vybraných částí dráhy“. Dokument, který se týká úseku o délce asi 2,5 kilometru mezi Tovačovem a odbočkou vlečky u nedalekých Lobodic k jezerům štěrkopískoven, byl zveřejněn v červnu a uvádí výsledky za období od dubna 2023 do konce letošního března.

Počet jízd s cestujícími činil 365, vlak s nákladem projel čtyřikrát. Podle SŽ čísla splňují podmínky pro přerušení provozu, záměry chce státní organizace probírat se samosprávami. Například spolek Kroměřížská dráha, který od června do srpna spolupořádá Hanácké léto na kolejích, však upozorňuje, že sledované období bylo příliš krátké.

„I když není trať dopravně využívána pravidelně celá, je v Tovačově firma Goldbeck vyrábějící betonové díly, která závod koupila právě kvůli napojení na vlečku. Když před pěti lety stavěl Amazon v Kojetíně své distribuční centrum, odvezli tam v jednom roce asi 200 vlaků zátěže,“ zmiňuje za spolek Rostislav Kolmačka.

„Správa železnic tvrdí, že udržovat takovou trať je neefektivní, jenže na tomto kousku je údržba naprosto minimální. Ze štěrkoven jezdí třikrát týdně vlak se štěrkem, takže zrušit zbylou část trati nedává logiku,“ míní koordinátor provozu vlaků Hanáckého léta na kolejích.

Redakce iDNES.cz se obrátila i na zmíněnou společnost Goldbeck, ta však na dotazy nereagovala.

Současná legislativa zrušení vybraných tratí umožňuje. „Jde o úseky, které splňují parametry dané novelou zákona o dráhách v souvislosti s institutem přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy. Je tedy relevantní prověřit možnost přerušení provozuschopnosti,“ sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda serveru Zdopravy.cz, který na situaci upozornil.

Vedení Tovačova se představa vytrhaných kolejí nezamlouvá. „Začalo to rušením přejezdů, což jsme také rozporovali. Doprava tam není pravidelná, teď jsou tam hlavně vyhlídkové vlaky, takže nebezpečnost na přejezdech využívaných jen nárazově taková není a nehoda se tam nestala, co pamatuji. Přes přejezd jsme navíc plánovali i cyklostezku z Nádražní ulice do Ivaně,“ říká tovačovský starosta Marek Svoboda (KDU-ČSL).

„Přes letní prázdniny jezdí každou sobotu výletní vlaky mezi Tovačovem a Kroměříží. Vyjíždějí také na hody, výstavy, výlovy. Udělali jsme proto na příští roky plán dopravy,“ podotýká starosta.

Pomůže kraj? Spolek věří, že trať zachová

Kolmačka ze spolku Kroměřížská dráha připomíná, že plán dopravní obslužnosti je podmínkou, aby bylo možné se zapojit do správního řízení. Nutností je objednat na trať aspoň 300 vlaků s cestujícími do roka. Spolek spoléhá na Olomoucký kraj a jeho podporu cestovního ruchu.

Nicméně mluvčí hejtmanství Eva Knajblová na dotaz redakce, zda se kraj ve věci nějak angažuje, uvedla, že dopravu na předmětné trati nezajišťuje.

Zastánci trati věří, že není nutné mít provoz zahrnutý v krajském plánu dopravní obslužnosti a s hejtmanstvím se podaří záštitu vyjednat. Ostatně kraj patří spolu s obcemi na trati mezi sponzory provozu. Kolmačka je proto přesvědčený, že stejně jako v minulosti se nakonec provoz udrží.

„Veškerou dopravu chtěli na trati zastavit už v roce 2011. Už tenkrát jsme se s krajem a Tovačovem odvolali do správního řízení a zabránili jsme tomu,“ vzpomíná Kolmačka.

Projektant dopravních staveb, specialista na železniční dopravu a dlouholetý člen krajské dopravní komise Tomáš Tužín zdůrazňuje, že odstranění kolejí by znamenalo konec provozu, i kdyby těleso trati zůstalo. Obnova by totiž byla podle něj příliš nákladná.

Navíc by tím odpadla možnost napojit dráhu v budoucnu na modernizované spojení mezi Přerovem a Brnem, kde budou jezdit vlaky rychlostí 200 kilometrů za hodinu.

„I z Tovačova by mohl být daleko větší zájem dostávat se k vlakům, které budou proti dnešku jezdit dvojnásobnou rychlostí. V příštích letech by z Kojetína mohly každou chvíli jezdit nově zavedené přímé spoje do čtyř krajských měst Brna, Ostravy, Zlína a Olomouce,“ nastiňuje Tužín.