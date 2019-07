Útok návnadami s jedem přežilo na Olomoucku ze sedmi labutích mláďat jediné

O tom, že je s mladými labutěmi narozenými páru hnízdícímu na pískovně v Želechovicích na Olomoucku něco v nepořádku se v pateřínské stanici poprvé dozvěděli na přelomu června a července. Mláďata postupně začala vykazovat známky otravy, později použití jedu v rozházených návnadách potvrdil i veterinář.

„Některá zemřela ještě než jsme se k nim dostali, další u nás. Zachránit se podařilo jediné. A aby to nebylo málo, tak někdo napadl asi klackem i samici, takže tu jsme si tu také museli dva týdny nechat. V přírodě by pravděpodobně nepřežila, protože se po zbití nemohla hýbat, takže by byla snadnou kořistí pro nějakou šelmu,“ popsal vedoucí zvířecí záchranné stanice Ondřej Csik.

Děním na pískovně už se zabývá i policie. „Mohu potvrdit, že na případu oznámeného úhynu labutích mláďat a napadení dospělé labutě v Želechovicích pracujeme a prověřujeme veškeré okolnosti,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

„V současné době je případ veden jako přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun,“ dodala.

Neznámý útočník zlikvidoval hnízdící labutě s vejci u Hynkova

Podle Csika někdo zaútočil v Želechovicích na mladé labutě i loni a to i zvláště brutálním způsobem, kdy několika mláďatům ustřihl křídla. Další pak také jevila známky otravy, ale dostala se do péče ve stanici včas a díky tomu přežila.

Vedoucí záchranné stanice si ale nemyslí, že by za útoky stál někdo z místních, kteří mají podle něj k hnízdícím labutím kladný vztah a zapojili se nyní i do hlídek, které se snaží labutí pár před další agresí ochránit.

„Tohle poslední mládě už naštěstí jistě přežije. Až ještě trochu zesílí, tak se ho pokusíme vrátit zpět do přírody k rodičům,“ doplnil Csik.

V pateřínské stanici už na jaře zachraňovali labutě poté, co někdo zaútočil na pár hnízdící na rybníku mezi Příkazy a Hynkovem. Samce krutým způsobem zabil, rozbil jedno vejce a zraněná samice navzdory péči zvířecích záchranářů později také uhynula. Snaha zachránit aspoň nevylíhnutá mláďata nasazením náhradních rodičů v podobě husy a kachny byla nakonec také marná.