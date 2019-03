Před kostelem v centru Olomouce se poprali žebráci, vozíčkář dostal holí

Ke kostelu, který leží přímo v historickém jádru Olomouce v ulici 8. května, vyjížděla hlídka městské policie v neděli po půl desáté dopoledne. Strážníci dostali oznámení o bitce mezi dvěma muži, kteří žádali kolemjdoucí o peníze.

„Hlídka na místě kontaktovala dva muže ve věku 38 a 72 let, kdy mladší byl na invalidním vozíku a druhý o holích. Starší z dvojice během rozepře holemi napadl mladšího muže na vozíku, a to dvěma údery do hlavy,“ shrnuje mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Po zklidnění roztržky strážníci incident nahlásili na olomoucký magistrát kvůli podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.