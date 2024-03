Vyřešit vleklou krizi s nedostatkem lékařů by mohly i posily z ciziny

Ne všude mají s dostupností lékařské péče takové štěstí jako v Pňovicích na Olomoucku, kde po dvou letech jednání nastoupí na jaře mladá lékařka. Pacienty převezme po doktorovi, který odchází do důchodu.

Vyřešit kritický nedostatek lékařů napříč regionem má senátní novela, jež má otevřít dveře doktorům ze zemí mimo Unii a přispět k jejich rychlejšímu uvedení do praxe.

Více než polovině praktických lékařů pro děti a dorost v Česku je přes šedesát. Mezi „nejstarší“ regiony patří Prostějovsko s průměrným věkem 63 let.

„V Konici máme praktické lékaře, pediatry i stomatology, nicméně celý region dostatečně pokrytý není. Naše městečko mělo jen to štěstí, že si tam lékaři zařídili ordinaci. Každopádně je otázka, pokud se už někteří lékaři blíží důchodovému věku, jak se za ně podaří sehnat náhradu,“ uvedl konický starosta Michal Obrusník (STAN).

S odchody lékařů se vypořádává i Jesenicko

„Naše paní doktorka si zřídila rezidenční místo a vzala si pod sebe mladou lékařku, bývalou obyvatelku Jeseníku, která se odstěhovala do Prahy kvůli škole. Teď po studiích by se ráda vrátila. Domluva je taková, že jí paní doktorka po nějakém roce ordinaci přenechá, protože půjde do důchodu,“ nastínila starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) s tím, že to není jediný případ.

„Podařilo se sehnat náhradu i za jinou lékařku, která odešla do penze, nicméně nový pan doktor je z Javorníku, takže teď shánějí lékaře tam. A budou to mít těžké,“ míní starostka.

Nedostatek zubařů, pediatrů a dalších lékařů chce aktuálně řešit senátorská novela, jejímž cílem je rychleji zapojovat lékaře, kteří vystudovali mimo Evropskou unii.

„Nutně potřebujeme vyřešit nedostatek stomatologů, pediatrů, ale i dalších lékařů v některých českých regionech. Současná legislativa ale umožňuje lékařům ze zemí mimo EU u nás pracovat až po obtížně zvladatelné aprobační zkoušce. Proto chceme zájemcům, kteří splní podmínky, umožnit pracovat pod dohledem jiného, českého lékaře, a to po doložení pregraduálního vzdělání a zaevidování se na ministerstvu zdravotnictví,“ uvedla senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která se na přípravě novely podílí.

„Jedná se o podobnou úpravu, jaká v současnosti platí na Slovensku nebo v Polsku. Takto pomůžeme pacientům lépe sehnat lékaře a lékařům z ciziny, zejména z Ukrajiny, zajistit práci. Hlavně ale rozšíříme dostupnost zubní péče,“ dodala senátorka. Návrh je nyní zařazen na schůzi Poslanecké sněmovny.

V lednu už úpravu schválila vláda, měla k ní však připomínky. „V návrhu zákona se navrhuje odstranit pro zubní lékaře povinnost absolvovat praxi v akreditovaných zařízeních. Vláda upozorňuje, že smyslem procesu akreditačního řízení je přitom nejen externí kontrola nad kvalitou a bezpečím poskytování zdravotních služeb, ale i kvalita vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů,“ uvedla v usnesení.

Ve stanovisku, které označil za neutrální, kabinet také upozorňuje, že při poskytování zdravotních služeb má mít přednost kvalita a bezpečí před kvantitou. Vzdělávání by proto mělo probíhat na akreditovaných pracovištích regulovaných ministerstvem zdravotnictví.

„Pouze fakt, že poskytovatel zdravotních služeb má ve zdravotnickém zařízení školitele či garanta, neznamená, že toto zdravotnické zařízení splňuje byť i jen minimální požadavky pro akreditovaná zařízení,“ poznamenali členové vlády.

Zlepšit péči mají i dotace

Budoucí lékaře každoročně podporuje ve studiu stipendii až 300 tisíc korun Olomoucký kraj, podmínkou je dokončení studia a tříletá praxe v regionu.

Stejnou maximální částku nabídl loni Přerov budoucím zubařům v posledních dvou letech studia, pokud by pak ve městě působili dvojnásobek podpořených let. Radnice oslovovala i praktiky s příspěvkem na zřízení ordinace.

Žádný stomatolog se nepřihlásil, město proto zvažuje, že nabídku zopakuje i letos. Podobný přístup zvolil tento rok Jeseník, kde vyhlásili dotaci na zlepšení zdravotní péče.

„Jednáme o tom, co by mělo být podporováno. Určitě by to měla být pomoc lékařům, kteří se chystají odejít do důchodu, se zřízením rezidenčního místa pro budoucího nástupce. Nebo odměna pro lékaře, když přivede do Jeseníku kolegu,“ nastínila Blišťanová.

Po roce a půl se podařilo sehnat dětskou lékařku do Hluboček na Olomoucku, pro kterou obec zrekonstruovala ordinaci a poskytla i služební byt.

Nejspíš od dubna si polepší také pacienti v Pňovicích, kde v polovině února schválilo zastupitelstvo smlouvu na pronájem obecních prostor pro ordinaci za symbolické nájemné. O budoucí lékařce, jež by měla zájem v obci působit, se starosta Radovan Štábl (nez.) dozvěděl náhodou.

„Čekali jsme, až bude mít za sebou atestaci. Je to pro nás velká věc. Pan doktor, který k nám jednou týdně zajížděl z Litovle, má dávno důchodový věk a ani v Litovli za něj není náhrada,“ uvedl starosta.

Zhruba milionová investice do modernizace zázemí z obecního rozpočtu sice znamená velký výdaj, ovšem podle starosty byly priority jasné.

Pro dostatečné pokrytí zdravotní péče v kraji chybí podle Všeobecné zdravotní pojišťovny dva zubaři, čtyři dětští lékaři a dva pro dospělé. Podle údajů zveřejněných VZP patří region k těm lépe obsazeným.