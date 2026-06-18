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Lidé se loučí se Zdeňkou Mašínovou. Bratr Josef na pohřeb kvůli své zásadě nedorazí

Lenka Muzikantová
  12:00aktualizováno  13:30
Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučí lidé v olomouckém evangelickém kostele v Blahoslavově ulici. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na Západ, zemřela minulou středu ve věku 92 let v olomouckém domově pro seniory.

Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou upoutaná na lůžko. Naposledy se ukázala na veřejnosti při uvedení komiksu Tři královny olomouckých autorů Petra Zavadila a Martina Šinkovského, premiéru představení Jejich sestra v Moravském divadle Olomouc již ze zdravotních důvodů nezvládla.

Olomouc se loučí se Zdeňkou Mašínovou, která zemřela 10. června ve věku 92 let. (18. června 2026)
Olomouc se loučí se Zdeňkou Mašínovou
Olomouc se loučí se Zdeňkou Mašínovou, která zemřela 10. června ve věku 92 let. (18. června 2026)
Olomouc se loučí se Zdeňkou Mašínovou, která zemřela 10. června ve věku 92 let. (18. června 2026)
Olomouc se loučí se Zdeňkou Mašínovou, která zemřela 10. června ve věku 92 let. (18. června 2026)
18 fotografií

„Jak komiks, tak divadelní hru Zdeňka Mašínová přivítala. Nikoliv proto, že bude ‚slavná‘, ale aby se šířilo poselství rodiny Mašínů a další generace se mohly dozvědět o krutých podmínkách, jež diktatury 20. století obyčejným lidem připravovaly,“ vzpomíná spisovatel Šinkovský, který se s ní při tvorbě komiksu i divadelní inscenace často potkával.

„Celý život stála ve stínu svých bratrů a pykala za to, že neslevila ze svých hodnot. Teď se mohla stát aspoň na chvíli hlavní postavou ona,“ svěřil se Šinkovský.

Sama Mašínová v závěru inscenace Jejich sestra vzkázala: „Já jsem na konci a vy na začátku, tak uvidíte, jak váš život bude pokračovat.“ Poté všem popřála hlavně odvahu.

Hrobka hrdinů je prázdná. Příběhy skutečných míst pohřbení rodiny Mašínů

Zpráva o jejím odchodu ze světa zasáhla nejen tvůrce představení a historiky, kteří se s ní setkávali, a její nejbližší. Právě rodina ve spolupráci s jejími blízkými přáteli organizuje veřejné smuteční rozloučení v kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci.

Na pohřbu se předpokládá účast především neteře Sandry Mašínové, dcery Josefa Mašína, jež dlouhodobě udržovala s tetou Zdeňkou Mašínovou blízký vztah a pomáhá s uchováváním rodinného odkazu.

Bratr Josef na pohřbu chybí

Bratr Ctirad, jenž spolu s Josefem založil protikomunistickou odbojovou skupinu, zemřel před patnácti lety ve Spojených státech amerických, kde je i pochovaný. Do Česka se stejně jako Josef Mašín nepodíval ani po roce 1989 s odůvodněním, že jejich rodná zem nezpřetrhala právní i jiné vazby s komunistickým režimem.

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

Z tohoto důvodu Josef Mašín chyběl například na pohřbu spolubojovníka Milana Paumera a není ani nyní na pohřbu své sestry.

Zdeňka Mašínová mladší by měla být uložena v rodinné hrobce ve středočeských Lošanech.

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