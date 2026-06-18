Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, byla poslední dobou upoutaná na lůžko. Naposledy se ukázala na veřejnosti při uvedení komiksu Tři královny olomouckých autorů Petra Zavadila a Martina Šinkovského, premiéru představení Jejich sestra v Moravském divadle Olomouc již ze zdravotních důvodů nezvládla.
„Jak komiks, tak divadelní hru Zdeňka Mašínová přivítala. Nikoliv proto, že bude ‚slavná‘, ale aby se šířilo poselství rodiny Mašínů a další generace se mohly dozvědět o krutých podmínkách, jež diktatury 20. století obyčejným lidem připravovaly,“ vzpomíná spisovatel Šinkovský, který se s ní při tvorbě komiksu i divadelní inscenace často potkával.
„Celý život stála ve stínu svých bratrů a pykala za to, že neslevila ze svých hodnot. Teď se mohla stát aspoň na chvíli hlavní postavou ona,“ svěřil se Šinkovský.
Sama Mašínová v závěru inscenace Jejich sestra vzkázala: „Já jsem na konci a vy na začátku, tak uvidíte, jak váš život bude pokračovat.“ Poté všem popřála hlavně odvahu.
|
Hrobka hrdinů je prázdná. Příběhy skutečných míst pohřbení rodiny Mašínů
Zpráva o jejím odchodu ze světa zasáhla nejen tvůrce představení a historiky, kteří se s ní setkávali, a její nejbližší. Právě rodina ve spolupráci s jejími blízkými přáteli organizuje veřejné smuteční rozloučení v kostele Českobratrské církve evangelické v Olomouci.
Na pohřbu se předpokládá účast především neteře Sandry Mašínové, dcery Josefa Mašína, jež dlouhodobě udržovala s tetou Zdeňkou Mašínovou blízký vztah a pomáhá s uchováváním rodinného odkazu.
Bratr Josef na pohřbu chybí
Bratr Ctirad, jenž spolu s Josefem založil protikomunistickou odbojovou skupinu, zemřel před patnácti lety ve Spojených státech amerických, kde je i pochovaný. Do Česka se stejně jako Josef Mašín nepodíval ani po roce 1989 s odůvodněním, že jejich rodná zem nezpřetrhala právní i jiné vazby s komunistickým režimem.
|
„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové
Z tohoto důvodu Josef Mašín chyběl například na pohřbu spolubojovníka Milana Paumera a není ani nyní na pohřbu své sestry.
Zdeňka Mašínová mladší by měla být uložena v rodinné hrobce ve středočeských Lošanech.