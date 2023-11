Sjel Kilimandžáro, ukrýval Čáslavskou. Jeseníky se loučí se Zdeňkem Zerzáněm

Dobrodruh, letec, ale též komunální politik či expert na cestovní ruch. A hlavně člověk, jenž se nikdy nesklonil před komunisty, byť ho to stálo šéfovské místo u Horské služby Jeseníky, kterou řídil téměř dvacet let. Tím vším byl a ve vzpomínkách přátel zůstane Zdeněk Zerzáň ze Šumperka, který zemřel v neděli po těžké nemoci ve věku 86 let.