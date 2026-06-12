Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bojovnice, jež neustoupila zlu. Zdena Mašínová nabádala hlavně k odvaze

Lenka Muzikantová
  10:00
Silná a statečná žena, nezlomná bojovnice proti zlu, pevná ve svých postojích. Život Zdeny Mašínové mladší by vydal na několik osudů. Zdena, řečená „Nenda“, zemřela ve středu v Olomouci ve věku 92 let. Byla sestrou Ctirada a Josefa Mašínových, jejichž protikomunistický odboj a cesta na Západ jsou známé. Jenže jaké byly ženy z jejich nejbližšího okolí, které žily ve stínu obou bratří a nikdy se nevzdaly svých hodnot, ačkoliv za ně celý život pykaly?

„Okamžitě na mě zapůsobila svým charismatem, přímým pohledem. Byla noblesní, skromná a velmi srdečná. Ve svých názorech a postojích však neoblomná, jasná a naprosto konzistentní – zlu se musí čelit, proti zlu se musí bojovat,“ vzpomíná spisovatel a scenárista Martin Šinkovský, jenž spolu s Petrem Zavadilem z Paměti národa a kreslířem Markem Rubcem stojí za komiksem Tři královny o životě tří žen spojených s Olomoucí.

„Osud Zdeny Mašínové byl jedním z nich. Hned jsem souhlasil, protože jsem toužil vyprávět příběh rodiny Mašínů z méně známé strany – tedy z pohledu žen, jež statečně nesly osud této rodiny. Celý život žila ve stínu svých bratrů. Teď bude hlavní postavou ona,“ prozradil své pohnutky Šinkovský.

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

Jenže komiks byl málo a tak nějak přirozeně z něj vyplynula potřeba v životních osudech Zdeny Mašínové, její maminky Zdenky a babičky Emmy Novákové pokračovat. A tak vzniklo drama Jejich sestra, které mělo 15. května premiéru v Moravském divadle Olomouc.

Dívali se na ni jako na mrzáka

Jak komiks, tak divadelní hru Zdena Mašínová přivítala. Nikoliv proto, že bude „slavná“, ale aby se šířilo poselství rodiny Mašínů a další generace se mohly dozvědět o krutých podmínkách, jež diktatury 20. století obyčejným lidem připravovaly.

„Tvrdila, že osud její rodiny zrcadlí osudy Evropy 20. století, což je pravda,“ míní spisovatel. Při rozhovorech, které s ní tvůrci inscenace vedli, Zdena Mašínová často vzpomínala na rodinné osudy.

Žena tří odbojů. Zdena Mašínová byla hrdinkou neklidného 20. století

„Nebyly to jen příběhy, při nichž ostatním mohl běhat mráz po zádech. Zejména u její velmi přísné babičky Emmy, jež ji v podstatě vychovávala, jsme se často dostávali k jejímu mládí na přelomu 19. a 20. století, a já zjišťoval, jak byla paní Nováková vysoce emancipovaná a samostatná žena,“ vybavuje si Šinkovský.

V Paříži, kde byla jako vychovatelka dětí, se například setkala s Marií Curie-Skłodowskou a později pak Emma dohlížela na svého manžela, aby dostudoval. „Za druhé světové války zachránila vnuky Ctirada a Josefa od poněmčení a vnučku Zdenu od zavraždění – vzhledem k jejím vrozeným zdravotním komplikacím jí jiný osud nacisté nenabízeli,“ vysvětluje spisovatel.

Rodina byla kvůli otci, jenž působil v legendární odbojové skupině Tři králové, perzekvována, matku zatklo gestapo.

S nohama svázanýma pupeční šňůrou

Na dívenku, která kvůli vrozené vadě nohou podstoupila v dětství šestnáct operací a samostatně začala chodit až v jedenácti letech, se dívali jako na mrzáka.

„Všude se dočtete, že to tak bylo, jenže už nikde nepíší, proč tomu tak bylo. A tak jsem jednou našla odvahu a paní Zdeny se zeptala,“ vylíčila herečka Vladimíra Včelná, jež v inscenaci Jejich sestra ztvárňuje hlavní postavu Nendy.

Jednoho z hrdinů protinacistického odboje Václava Morávka nově v Olomouci připomíná pamětní deska. Kromě zástupců armády či Sokola se jejího odhalení zúčastnila i Zdena Mašínová.
„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny Mašínů šířilo mezi mladými lidmi," řekl režisér Jejich sestry Jan Janča. (22. dubna 2026)
V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a protinacistickému odbojáři, generálu Josefu Mašínovi. Na snímku je sestra bratrů Mašínových Zdena Mašínová. (26. srpna 2022)
Herci Moravského divadla Olomouc navštívili Zdenu Mašínovou mladší v domově pro seniory.
Zdena Mašínová starší na XI, všesokolském sletu na snímku vlevo.
26 fotografií

„Hrát žijící postavu, která navíc bydlela v Olomouci kousek od divadla, diváci ji mohli potkávat a prohodit s ní pár slov, mi přišlo hodně zavazující. Nemůžete si to zahrát po svém, musíte se držet faktů a dodnes mám spoustu otázek, na které si musím ještě dostudovat odpovědi,“ překvapilo herečku, jak neskutečně pestrý a plný zlomů život Zdeny Mašínové byl.

A zda dostala odpověď i na svoji odvážnou otázku? „Paní Zdena se mi svěřila, že se narodila s nevyvinutými klouby horních i dolních končetin, protože v bříšku u maminky měla kolínka omotaná pupeční šňůrou a nemohla je mít skrčené jako jiné děti. V podstatě se tak narodila s nataženýma, a ještě svázanýma nohama,“ popsala Včelná.

Divákům inscenace popřála hlavně odvahu

I ona se, stejně jako tvůrci inscenace, setkala při premiéře hry s negativními reakcemi, kdy se jí lidé ptali, proč hraje „sestru vrahů“. Podobným otázkám čelil také Petr Zavadil.

„Při první výstavě na Dolním náměstí v Olomouci v roce 2018 za mnou přišel nějaký pohoršený spoluobčan, co prý tam dělá ta sestra vrahů, tak jsem se s ním pustil do diskuse, jak mu nebo komukoliv jinému paní Zdena ublížila... Nějak mu došly argumenty,“ vzpomíná.

Ačkoliv křest Tří královen Zdena Mašínová ještě stihla, na premiéru Jejich sestry už bohužel ze zdravotních důvodů dojít nemohla. „Ale několik dní před ní ji tvůrčí tým navštívil a natočili asi jeden z posledních vzkazů paní Mašínové. Ten mě v závěru představení dojal k slzám,“ svěřil se Zavadil.

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

Divadelníci Mašínovou v Domově seniorů Pohoda ve Chválkovicích navštívili přesně před měsícem. „Bylo to pár dní před premiérou a s paní Zdenou jsme se viděli naposledy, abychom natočili její poselství do naší inscenace. Při osobních setkáních jsem si uvědomil, jak křehký příběh držím v rukou a jak citlivě sním musím zacházet,“ uvedl režisér inscenace Jan Janča.

Středeční zpráva o jejím odchodu ze světa ho zasáhla. „Dotklo se mě to. Paní Mašínová pro mě byla vždy zosobněním odvahy, nezlomné vůle a síly postavit se zlu,“ doplnil. Sama Mašínová v závěru inscenace vzkázala: „Já jsem na konci a vy na začátku, tak uvidíte, jak váš život bude pokračovat.“

A popřála všem hlavně odvahu.

Poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou se koná ve čtvrtek 18. června ve 13.00 v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci.

„Zemřela statečná dáma. Zachovala si hrdost“

Jak na Zdenu Mašínovou mladší vzpomínají lidé, kteří se s ní potkali?

Jaroslav Morávek,
předseda olomoucké Konfederace politických vězňů

„Navštívil jsem ji v jejím olomouckém bytě v roce 2017, když měla narozeniny a já jí přinesl kytku. Popřál jsem jí a dlouho jsme si povídali. Vyprávěla mi jejich příběh, hlavně z období druhé světové války, mluvila o svém tatínkovi, mamince. Smáli jsme se, protože jsme se z okna jejího bytu dívali na vazební věznici, kde byla za komunistů zavřená. Pro mě to vždy byla a bude zajímavá dáma, morálně na výši, měl jsem ji moc rád. Mám od ní podepsanou knihu Cesta na severozápad, napsala mi tam věnování i za své bratry. Až teprve předloni, kdy můj kamarád letěl do USA, navštívil Josefa Mašína a přivezl mi od něj fotku s věnováním. Mám ho založený v knize jako záložku.“

Martin Šinkovský,
spisovatel a scenárista

„Byla to neuvěřitelně silná a ve svých postojích pevná osobnost. Nikdy nepodlehla tlaku okolí, aby se přizpůsobila a například pro osobní prospěch se ohnula či jinak hledala kompromisy s komunistickou diktaturou. To je dodnes trnem v oku mnoha lidem, jde snad o jakousi formu závisti, že oni takto zásadoví nikdy být nedokázali. Věřím, že její odkaz v podobě jednoduché maximy „Zlu se neustupuje, proti zlu se musí bojovat“, bude rezonovat i dnes a najde mnohé následovníky.

David Drábek,
dramatik a režisér

„Zemřela statečná dáma. Hnědá a rudá totalita ji obraly o nejbližší rodinu, sama raději děti na tento svět nepřivedla. Zachovala si v bestiáriu dějin noblesu a hrdost.“

David Gerneš,
ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc

„Ještě to není tak dávno, co jsme měli tu čest spolupracovat na inscenaci Jejich sestra. Bylo pro nás mimořádně cenné poznat ženu, která v sobě nesla nejen silný životní příběh, ale také obrovskou lidskost, moudrost a noblesu. Každé setkání s ní bylo inspirativní a obohacující. Jsou chvíle, kdy člověk jen těžko hledá slova a klade si otázku, proč se takové věci dějí. Odchod výjimečných osobností vždy bolí o to víc, že po sobě zanechávají prázdné místo, které nelze zaplnit. Děkujeme za vše, co nám předala. Za otevřenost, laskavost i ochotu sdílet svůj příběh.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dvouletý chlapec vdechl kus hrušky, je v kómatu. Naději na uzdravení dává sbírka

Dvouletý Kristiánek z Prostějova byl veselý a zdravý chlapeček. Vše se změnilo...

Ještě před několika týdny byl dvouletý Kristián z Prostějova veselý a zdravý chlapec. Miloval hry pod peřinou, smích a chvíle se svou rodinou. Pak přišel večer, který všechno změnil. Maminka se jen...

Paraglidista narazil do skály, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel

Nešťastný pád paraglidisty, na pomoc mu přispěchal prezident Pavel s jeho týmem

Jedno špatné rozhodnutí, prudký pád a náraz do skály. Takové neštěstí zažil paraglidista, který si z nepříjemného incidentu odnesl četná poranění. Krátce po jeho pádu místem projížděl prezident Petr...

„Lituju, že jsem si nad obětí nezapálil.“ Dle znalců nelze vraždícího mladíka napravit

Premium
Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

Inspekce zavřela restauraci kvůli švábům. Udání a veřejná poprava, brání se podnik

Premium
Restaurace u Šmoldasů v Litovli má dlouhou tradici. Inspektoři našli v...

Při příjezdu do Litovle na Olomoucku nejde restaurace u Šmoldasů přehlédnout, stojí zde už dlouhé roky. Za tu dobu se v ní vystřídalo mnoho provozovatelů. Někteří vařili asijskou kuchyní, jiní...

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

Kouč se bál, že klub krachne, a měl pravdu. Volejbalová Olomouc opouští extraligu

Momentka z extraligového utkání Liberec - Olomouc

Ještě loni se v Olomouci hrálo extraligové finále volejbalu, teď ovšem nejvyšší tuzemská soutěž sportu pod vysokou sítí ve městě zaniká. Zprávy, o nichž portál iDNES.cz informoval v polovině dubna,...

12. června 2026  11:10

Nároďák? To né, dědo. Dříčka Kytlicová ale pozvánku dostala a hlásí: I bolístky snesu

Aneta Kytlicová si na reprezentačním tréninku.

Pravidelně, když dostala šanci, rozproudila svou zarputilostí dění na palubovce. Nevypustila jediný souboj, snášela tvrdé pády. A po nich se vracela do hry se stejným zápalem. Aneta Kytlicová, objev...

12. června 2026  10:50

Bojovnice, jež neustoupila zlu. Zdena Mašínová nabádala hlavně k odvaze

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Silná a statečná žena, nezlomná bojovnice proti zlu, pevná ve svých postojích. Život Zdeny Mašínové mladší by vydal na několik osudů. Zdena, řečená „Nenda“, zemřela ve středu v Olomouci ve věku 92...

12. června 2026

Hledání výbušnin i střežení objektů. Psy v řadách armády chrání speciální pomůcky

Také vojenský pes musí mít ochranné pomůcky. (červen 2026)

Velitelské stanoviště je hotové, ale jeho ochrana teprve vzniká. Natažení ostnatého drátu, postavení zátarasů a hlídek zabere čas. Vojáci ze 71. mechanizovaného praporu se sídlem v Hranicích proto ve...

12. června 2026  5:59

Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce

Premium
ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud bude příští týden řešit nebývalý případ. Stane před ním osmačtyřicetiletý Jiří K., který je obžalován, že se pokusil otrávit své kolegy – zaměstnance zbrojovky – a bezdomovce...

12. června 2026

Líčil nápoje s jedy, otrávil i kolegy ve firmě, jeden zemřel. Žalobce žádá výjimečný trest

Policejní auto.

Olomoucký krajský soud se bude příští týden zabývat případem otrav zaměstnanců zbrojovky Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku v roce 2023. Obžalobě z vraždy a pokusu o ni čelí Jiří Kudlička,...

11. června 2026  13:38,  aktualizováno  14:36

Olomoucký půlmaraton trhne rekord a ochromí dopravu. Poběží známý trenér i lékaři

Olomoucké ulice opět zaplnili běžci, kteří vyrazili na trať půlmaratonu.

Olomouc opět obsadí běžci, tentokráte ještě ve větším počtu než kdy dříve. V sobotu se ve městě koná již šestnáctý ročník Mattoni Running Festivalu, který v několika závodech přivítá hned 12 tisíc...

11. června 2026  13:20

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začaly a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

11. června 2026  13:19

Koridor stál 20 hodin, zloději usekli kabely. Bylo by za ně tak sedm tisíc, řekli u soudu

Premium
Trojice mužů je souzena za krádež kabelů na železnici. Zleva Martin Mirga,...

Až šest let za mřížemi hrozí trojici obviněné z loňské krádeže zabezpečovacích kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která nyní stanula před přerovským okresním soudem. Podle obžaloby...

11. června 2026  11:34

Studenti medicíny chodí ošetřovat bezdomovce. Naši andělé, chválí je lidé z ulice

Studenti ze spolku Medici na ulici plní lékařské poslání už nyní. Pro některé...

Zkontrolují batoh, ve kterém je základní zdravotnický materiál, obléknou bundu s logem, jež je zčásti i chrání, a pak už studenti ze spolku Medici na ulici mohou vyrazit do terénu. Ján Grabczak a...

11. června 2026  4:54

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hokej hrál v Koreji, která teď syna čeká na MS. Skupina není lehká, míní Zima starší

Premium
Aleš Zima působil jako profesionální hokejista v Jižní Koreji. Teď bude synovi...

V pátek na šternberském gymnáziu učí až od desíti, takže budík zvonící před čtvrtou ranní ho příliš nerozhodí. „Maturanti už jsou pryč, takže si pak ještě chvilku dáchnu,“ usměje se Aleš Zima. Že by...

10. června 2026

Nabourané embéčko i jahody rozsypané po silnici. Policisté řešili nevšední nehody

Na silnici mezi obcemi Zborov a Olšany na Šumpersku přejel řidič Škody 1000 MB...

Dvě nehody, které svými účastníky či škodami vybočily z obvyklé agendy, vyšetřují nyní dopravní policisté z Olomouckého kraje. Při první naboural šofér s veteránem, při druhé se převrátil traktor...

10. června 2026  16:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.