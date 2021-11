Náhradní autobusy jezdily zbytečně, trať během výluky nikdo neopravoval

Třítýdenní výluka na regionální trati mezi Olomoucí a Drahanovicemi tento měsíc měla přinést rekonstrukce zastávek na trati i opravy přejezdů. V Náměšti na Hané vyhlíželi novou venkovní čekárnu i vyšší nástupiště, na které chtěl městys navázat chodníky. Nic z toho se ovšem nestalo.

Lidé jsou rozčarovaní, náhradní autobusy podle nich jezdily zbytečně. Od 1. do 20. listopadu byly naplánované například přestavby olomouckých zastávek Smetanovy sady a Hejčín. Při výluce měli dělníci také zvednout nástupiště do úrovně 55 centimetrů nad koleje, což by cestujícím usnadnilo nástup do vlaku.

Právě výrazný výškový rozdíl mezi nástupištěm a dveřmi vlaku čelil minulý rok po nasazení souprav Stadler kritice.

V Hejčíně mimoto předpokládali, že bude opraven přejezd v Tomkově ulici, na jehož špatný stav si řidiči stěžují.

„Tomkova je velice vytížená ulice. Městu supluje takzvaný severní spoj, který neexistuje a nikdy existovat nebude, a proto tudy jezdí strašně moc aut. Přejezd je navíc u křižovatky, takže když se na něm vytáčejí dlouhé nákladní vozy, trpí a nestačí jen díry vyspravit asfaltem,“ řekl člen komise městské části Aleš Vánský.

Se Správou železnic o opravě v posledních měsících několikrát jednal. „Byli vstřícní, nicméně v dubnu se vymluvili na počasí a teď že nejsou finance. Oprava přejezdu je naplánovaná spolu se zastávkou, takže samostatně udělat nešla. Jsme zklamaní. Navíc se ozývali lidé, že nikde nebyly zveřejněné uzavírky. Nejsem si jistý, jestli nás někdo netahá za nos,“ dodal. Další třítýdenní výluka by měla přijít na konci června.

Nové olomoucké zastávky měly přijít přibližně na čtrnáct milionů korun. „Cena rekonstrukce zastávky včetně přilehlé koleje, nástupiště výšky 550 milimetrů nad temenem kolejnice, informačního zařízení, přístřešku a bezbariérového přístupu je vzhledem k požadovaným délkám nástupišť zhruba šest až sedm milionů korun za jedno,“ přiblížila loni na jaře mluvčí Správy železnic Nela Friebová, kdy instituce informovala, že plánuje některá nástupiště upravovat.

Výlukový řád

Jízda náhradními autobusy znamená více času na cestě. Do Náměště na Hané dojede vlak za 39 minut, zatímco výlukový jízdní řád uvádí 68 minut. A to přesto, že v něm v posledních letech pravidelně chybí zastávka Smetanovy sady.

Autobusy totiž musejí trasu mezi Příkazy a Senicí na Hané objíždět po silnici na Litovel a čas roste i při cestě v provozu v Olomouci.

„Všichni jsme se těšili, až se udělá přejezd, budou tam závory, upraví se nástupiště, ale skutek utek. Dělali nějakou údržbu, ale že by to bylo na trati nějak vidět, to jsem si nevšimla,“ sdělila starostka městysu Marta Husičková.

Investice předpokládaly zhruba 25 milionů korun. „Na úpravy jsme chtěli navázat chodníkem směrem od nádraží, ale teď nemáme na co. Měla být hezká čekárna, dnes tam máme takovou salaš. Snad příští rok?“ komentovala starostka provizorní přístřešek pro cestující.

Záchrana nádraží

Budova náměšťského nádraží je roky mimo provoz, přibližně posledních pět let se o její záchranu snaží nadšenec Martin Kašpar. Podařilo se mu zastavit chystanou demolici, později založil spolek Nádraží Náměšť a také sbírku na odkup nádraží.

Podle jeho informací měla jít budova do prodeje právě po rekonstrukci zastávky. „Řešila se forma prodeje, převod na obec ministerstvo dopravy zamítlo, ale ještě jednou to zkusíme, je to pro nás nejschůdnější varianta, jak nádraží získat. Pak by byla veřejná soutěž a tam je to o tom, kdo dá víc,“ odkazuje na znalecký posudek z roku 2019 stanovující cenu 550 tisíc korun.

Do bývalého nádraží stojícího nedaleko tamního zámku by chtěl spolek umístit kavárnu, muzeum lokálky související s průmyslovými podniky, a kromě kulturních akcí uvažuje také o půjčovně kol nebo ubytování pro turisty.

Členové spolku teď čekají na dopis od Správy železnic, že jde budova do prodeje. Nejdříve ale bude muset prodej schválit vláda. „V Náměšti jsem slyšel, že Správa železnic nedostala včas stavební povolení. Když už byly objednané autobusy a nešlo to rušit,“ zmínil Kašpar.

Redakce MF DNES požádala Správu železnic už v pondělí o vyjádření, proč se při výluce nepracovalo na modernizaci, odpověď však do uzávěrky vydání přes urgence nepřišla.