Přerov truchlí za oblíbeného strážníka, vypne i web oceněný Magnesií Literou

Devětatřicetiletý Švedik pocházel ze sousedních Prosenic, kde se angažoval v obecním dění a byl mimo jiné jednou z hlavních postav udržujících v chodu tamní fotbalový klub.

Informaci o Švedikově úmrtí zveřejnil ředitel Městské policie Přerov Omar Teriaki na hojně sledované facebookové stránce přerovské městské policie, která je jinak známá především humorně pojatým popisováním akcí strážníků. Ředitel Teriaki zároveň oznámil, že na této stránce, jejíž autor získal dokonce cenu Magnesia Litera, teď kvůli úmrtí oblíbeného strážníka na chvíli nastane pauza, aby se jeho kolegové mohli se ztrátou vyrovnat.

„Zcela nečekaně nás navždy opustil náš kamarád, manžel, táta dvou malých rošťáků, kolega a skvělý strážník, prosenický fotbalový tahoun a absolutně pohodový chlap, který nepodléhal okolním hysteriím a vždy byl majákem pozitivní nálady,“ uvedl Teriaki.

„Zbyněk k nám nastoupil v roce 2008. Protože byl čistá duše, tak mu chvíli trvalo, než se srovnal i s represivní částí naší práce, protože se vždy snažil řešit věci spíš smírem. Ale i když musel sáhnout po nějakém postihu, dokázal to těm lidem vysvětlit, takže v sobě většinou našli určitou sebereflexi a chápali ten zvolený způsob řešení, protože cítili, že vnímá i jejich pozici. Takže jeho zásah pak nepociťovali tak negativně, a tudíž zprostředkovaně ani městskou policii jako takovou. Nekončilo to pocitem nějaké nevraživosti,“ doplnil ředitel přerovských strážníků.

Kolega, kamarád, člověk

„Plnil si vše, co měl, ale zůstal sám sebou. Byl skromný a sportovně nadaný, měl poněkud svérázný, trochu britský humor, kdy toho sice moc nenamluvil, ale pak se dokázal v diskusi trefně vyjádřit nějakou hláškou s typickým bodrým úsměvem. Nepamatuji si, že by v kolektivu s někým nevycházel, nezkazil žádnou zábavu. Byl bezkonfliktní, takže v práci i při nějakém posezení po ní si se všemi rozuměl, dokázal se pokaždé naladit na stejnou notu. Jeho smrt je pro nás nejen ztrátou kolegy, ale zejména kamaráda a úžasného člověka,“ vyzdvihl Teriaki.

Stejně Švedikova smrt zasáhla řadu obyvatel i v Prosenicích. „Zbyněk tady byl zastupitelem, členem několika spolků a angažoval se třeba i ve školní radě. A především byl předsedou fotbalového klubu a vůbec jeho velkým tahounem už asi dvacet let. Dlouho hrál, staral se o hřiště a celý areál, řešil přestupy i sponzory, před dvěma lety založil mládežnickou přípravku a byl jedním z jejích trenérů. Byl prostě v obecním životě hodně aktivní,“ shrnul starosta Luboš Zatloukal.

Do toho zcela zapadá i průběh dne, kdy devětatřicetiletý prosenický patriot zemřel.

„Stalo se to večer po výroční schůzi fotbalového klubu. Všechno se projednalo, ještě si pochvaloval, jak se potřebné věci vyřešily. Pak jsme ještě seděli u piva, on odešel na záchod a po chvíli ho tam našel bývalý předseda ležet bezvládného na zemi. Hned jsme začali s resuscitací, byl u toho i profesionální hasič, ale nám ani přivolané záchrance už se ho nepodařilo oživit. Šlo o okamžité zdravotní selhání. Přitom to byl aktivní sportovec a o svoje zdraví pečoval, nevím o tom, že by měl nějaký závažný problém. Přišlo to naprosto bez varování, je to velká tragédie,“ nastínil Zatloukal.

Obec vyhlásila sbírku na pomoc rodině. „Manželka zůstala se dvěma dětmi v nelehké situaci, mimo jiné i z finančního pohledu, Zbyněk byl hlavním živitelem,“ vysvětlil starosta.

Pohřeb se uskuteční v pátek v poledne ve smuteční síni přerovského městského hřbitova. Místo bylo zvoleno s ohledem na to, že by mohlo hlavně z Prosenic dorazit až několik stovek lidí.