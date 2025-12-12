Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Autor: ,
  12:12aktualizováno  12:31
Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci, novou primátorkou zastupitelstvo zvolilo jeho dosavadní náměstkyni Miroslavu Ferancovou rovněž z ANO.
Fotogalerie3

Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Žbánek byl primátorem Olomouce od listopadu 2018, složení funkce primátora v případě souběhu s působením ve sněmovně avizoval už před volbami. Před hlasováním zastupitelstva zmínil, že pro něj jde o technický bod.

„Považuji to za profesní, nikoli životní rozhodnutí. Jako zastupitel, občan města budu dál působit v komunální politice. Věřím, že bude ochota nového vedení naslouchat názorům bývalého primátora, stejně jako jsem to dělal já,“ řekl končící primátor. Své nástupkyni popřál, ať ji primátorský řetěz netíží, ale přináší jí také radost.

Náměstkyně primátora Olomouce za hnutí ANO Miroslava Ferancová hovoří na tiskové konferenci o prodeji akcií fotbalového klubu SK Sigma Olomouc. (30. června 2025)

V sérii poděkování, která hlasování předcházela, zazněla slova členů koalice složené z ANO, hnutí ProOlomouc, Pirátů a hnutí spOLečně, ale také opozice.

„Děkuji za tři roky spolupráce v zastupitelstvu i radě. Vnímám tě jako člověka, který přinesl proti předchozím obdobím do Olomouce modernizační agendu, a málokterý primátor měl město tak prochozené,“ prohlásil například náměstek pro rozvoj a IT Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

„Pana primátora jsme do Prahy vyslali za Olomouc i jiná krajská města, aby napravil to, co cítíme jako nespravedlnost,“ uvedl investiční náměstek Miroslav Tichý (ANO) v narážce na rozpočtové určení daní. To se nicméně nezměnilo ani v době, kdy byl premiérem, případně ministrem financí šéf ANO Andrej Babiš.

Zvolen byl i náhradní radní

Martin Major z ODS rozhodnutí nekumulovat funkce podpořil a připomenul, že dříve se stejně rozhodl i primátor za občanské demokraty Martin Novotný. Zbytek období ve vedení radnice za něj v roce 2014 dokončil právě Major.

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Ferancová se primátorkou stane 1. ledna. Právě stanovené datum Major rozporoval z právního hlediska. Právní odbor magistrátu ale vše konzultoval s ministerstvem vnitra a resort takový postup posvětil.

Jelikož Žbánek opustil i radu města, bylo nutné doplnit také její složení. Novým radním zastupitelstvo zvolilo ekonoma Tomáše Sýkoru z ANO. Podle části opozice to však nutné nebylo.

„Mám za to, že ustanovovat nového náměstka na období fakticky zhruba do půlky roku je nadbytečné. Jistě by se to zvládlo, i kdyby Miroslav Žbánek zůstal v radě třeba jako neuvolněný,“ domnívá se Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

Žbánek zůstane zastupitelem Olomouce, zaměřit se hodlá na přípravu strategického planu města. Olomouc bude Žbánek nadále zastupovat ve Svazu měst a obcí ČR, kde působí jako místopředseda. V Poslanecké sněmovně je ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí.

První primátorka v historii Olomouce

Jeho nástupkyně Ferancová se stane první ženou v čele olomoucké radnice v historii, na starost bude mít interní audit, ochranu obyvatelstva, zahraniční vztahy, dopravu, sport, zastupovaní města a ze zákona i městskou policii.

Vystudovaná právnička je od roku 2022 náměstkyní primátora, do její kompetence spadá doprava, majetkoprávní odbor a oddělení sportu a správy sportovních zařízení. V zastupitelstvu zasedá od roku 2014, od roku 2020 je také členkou zastupitelstva Olomouckého kraje.

Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně, poté pracovala v mlékárenské společnosti Olma Olomouc, mimo jiné jako vedoucí personálního oddělení, referentka obchodního oddělení či podniková právnička.

V letech 2011 až 2014 pak pracovala na právním oddělení magistrátu v Prostějově, od listopadu 2014 do února 2015 byla manažerkou lidských zdrojů na ředitelství České pošty a od března 2015 byla ve funkci vedoucí personálního oddělení Vojenských lesů. Řadu let také působila jako přísedící u okresního soudu.

Členkou hnutí ANO se stala v roce 2014, v témže roce byla poprvé zvolena do olomouckého zastupitelstva. Před zvolením náměstkyní primátora Žbánka v říjnu 2022 v zastupitelstvu pracovala ve dvou odborných komisích, a to v majetkoprávní a škodní a likvidační, byla i v představenstvu vodohospodářské firmy VHS Olomouc.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil 9 podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Primátor Olomouce Žbánek kvůli zvolení poslancem rezignoval, střídá ho Ferancová

Poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek rezignoval na funkci olomouckého primátora.

Olomoucký primátor a poslanec hnutí ANO Miroslav Žbánek v pátek rezignoval na svou funkci v čele stotisícového města. Byl totiž zvolen poslancem a souběh funkcí odmítá. Z postu odejde k 31. prosinci,...

12. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:31

Dnes ji svedeš! Novou komedii dotvářejí kulisy Olomouce, podívejte se na trailer

V nové komedii Když se zhasne hraje mimo jiné Martin Pechlát či Petra...

Do kin v únoru zamíří nová česko-slovenská komedie Když se zhasne s hvězdným hereckým obsazením v podobě Petry Hřebíčkové, Martina Pechláta či Vojty Kotka. Námět vychází z úspěšné divadelní hry,...

12. prosince 2025  10:44

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru Povedených osm minut stačilo olomouckým fotbalistům k získání zdánlivého klidu, když se po zranění se vracející Daniel Vašulín napřáhl na hranici šestnáctky a s pomocí teče o patu obránce poslal míč...

12. prosince 2025  7:40

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil 9 podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

11. prosince 2025  21:28

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:47

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka společnosti Rail System v čele vánočního vlaku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 12. 17:05

Defibrilátor nepomohl. Muži se zástavou srdce zachránila život dvojice strážníků

Oceněná dvojice šumperských strážníků Petr Švestka a Alena Pecháčková

Zachránili muže, který zkolaboval, nyní za to dvojice šumperských strážníků Petr Švestka a Alena Pecháčková převzali ocenění za záchranu lidského života a titul Strážník roku 2025 od Svazu obecních a...

11. prosince 2025  16:36

V „prodejně“ řidičáků na Moravě dostali průkaz i ti, co neuměli číst a psát

Ilustrační snímek

Propojenou skupinu čtyř lidí, kteří za úplatu zprostředkovali desítkám zájemců řidičské průkazy bez nutnosti chodit na jízdy nebo dokonce ke zkouškám, odhalili policisté z Prostějovska. Hlavním...

11. prosince 2025  14:25

Olomouc jde na profíky, ale i na bachaře či policistu. Stvrdí pohárový postup?

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Od našeho zpravodaje v Gibraltaru Obranné řady zdejších místních klubů jsou prý pevné jako Gibraltarská skála. A když se některý z týmů dostane do Evropy, ostatní celky si to užívají s ním. Od 21 hodin bude Olomouci čelit Lincoln Red...

11. prosince 2025  12:42

Advantage Consulting, s.r.o.
ROZPOČTÁŘ - POZEMNÍ STAVBY (35-65.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 30 200 volných pozic

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

11. prosince 2025  12:13

Regionální trať Uničovku využívá čím dál víc lidí, potenciál brzdí málo parkovišť

Vlak narazil do návěstidla a strhl trakční vedení. Tím zastavil dopravu na...

Nejrychlejší regionální železniční trať v Česku překonává očekávání v počtu cestujících. Takzvanou Uničovku spojující Olomouc, Uničov a Šumperk běžně v týdnu využije přes sedm tisíc lidí. Potenciál...

11. prosince 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.