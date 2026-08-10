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Měli práci i rodinu, kvůli alkoholu žijí na ulici. Centrum léčí stovky závislých

  5:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Martin byl dvacet let závislý na lécích na spaní, jichž denně spolykal až padesát. Když zrovna neměl prášky, nahrazoval je alkoholem. „Žiju ve vinařském kraji, takže jsem začínal vínem. Někdy jsem pil i pivo, postupně ale přidával tvrdý alkohol, hlavně rum nebo vodku, protože víno ani pivo už neměly kýžený účinek,“ vzpomíná bývalý středoškolský učitel. Ten je jedním z lidí, jimž pomohlo i olomoucké kontaktní centrum pro chronické uživatele alkoholu.

Podobných životních příběhů lidí, kteří ještě před pár lety měli práci, rodinu a běžný život, tam slyšeli celou řadu. Centrum za dva roky pomohlo už pěti stovkám klientů. Část z nich donedávna vedla běžný život.

Dnes ovšem mnozí z nich přespávají na ulici či jim hrozí ztráta domova. Závislost Martina připravila o práci, peníze i vlastní osobnost. Před čtyřmi lety proto vyhledal pomoc ve Společnosti Podané ruce.

Pod vedením terapeutky Jarmily Krajčové se mu nakonec podařilo zbavit návyku na prášky i alkohol. „Jednoho dne jsem se vzbudil a konečně viděl, že svět je hezký i bez nich. Když jsem si vzpomněl, jak mi tehdy bylo, už jsem si je ze strachu nevzal,“ říká muž, jenž nyní už rok abstinuje.

Postupně splatil dluhy, které kvůli závislosti nadělal, a volný čas tráví turistikou. Nejraději se vrací do Lednice nebo Kroměříže. Za více než dva roky fungování kontaktního centra vyhledalo jeho pomoc přibližně pět set lidí, jimž alkohol zásadně zasáhl do života.

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Podle vedoucího zařízení Patrika Priesola se na současné situaci podepsalo mimo jiné období pandemie covidu-19, během kterého spotřeba alkoholu výrazně vzrostla.

„Je dobré si uvědomit, že jde o celospolečenský fenomén. Chronicky závislých na alkoholu přibývá, což potvrzují i statistiky. Naši klienti navíc často pijí levná tichá vína a vinné nápoje, jež nepodléhají spotřební dani, a jsou proto velmi snadno dostupné,“ přibližuje.

Podle něj se však závislost může rozvinout u kohokoliv. „Jsou to lidé, kteří se ničím neprovinili. Neužívají žádné zakázané látky. Alkohol je v naší společnosti považovaný za něco běžného, je všude kolem nás a jeho propagaci vídáme na každém kroku. Právě proto nemám rád předsudky vůči lidem se závislostí,“ objasňuje s tím, že alkohol si lze opatřit v podstatě kdekoliv. Právě jeho běžná dostupnost vede k tomu, že společnost rizika často podceňuje.

Individuální pomoc pro každého

Řada klientů vedla dříve obvyklý život. Zlom přišel až ve chvíli, kdy se ocitli v nějaké náročné situaci.

„Spousta z nich měla zaměstnání, rodinu i běžný život. Pak ale přišlo období, kdy se jim přestalo dařit, a začali hledat útěchu v alkoholu. Často jde pití ruku v ruce s psychickými obtížemi. Život si zkrátka nevybírá a nikdo z nás neví, co ho potká,“ dodává Priesol.

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Právě proto vzniklo kontaktní centrum, jež lidem se závislostí na alkoholu nabízí bezpečný a důvěrný prostor, kde mohou otevřeně mluvit o své situaci, získat podporu i praktickou pomoc.

Adiktologická služba vychází z individuálních potřeb každého klienta a nabízí možnost využít hygienické zázemí, potravinovou pomoc, základní zdravotní ošetření, sociální poradenství či podpůrné skupiny. Služby jsou anonymní, bezplatné a dostupné každému, kdo se rozhodne je využít.

„Pozorujeme, že lidé, kteří dříve podobnou službu neměli k dispozici, se mnohem obtížněji dostávali ke svým právům i uspokojování základních potřeb. Jsme tady pro ně bez předsudků. Pomáháme jim znovu se začlenit do běžného života a jsme jim k dispozici tak dlouho, jak potřebují,“ uvádí Priesol. Zároveň upozorňuje, že problém je mnohem širší než samotná konzumace alkoholu.

Významnou roli hrají i sociální, zdravotní a psychické okolnosti, které závislost provázejí. V Olomouckém kraji se podle něj navíc potkává několik faktorů, jež situaci lidí ohrožených ztrátou bydlení ještě zhoršují. Jedním z nich je nerovnoměrná dostupnost sociálních služeb v menších obcích, kvůli níž lidé často odcházejí do větších měst.

Roli ovšem hraje třeba i přítomnost dvou věznic. Někteří lidé se totiž po propuštění nevrátí do svého původního bydliště a zůstávají v regionu. Specifickou skupinu pak podle Priesola tvoří svobodní a bezdětní muži ve středním a vyšším věku.

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„Dříve se o ně často starali rodiče. Když ale o toto zázemí přijdou, nemá je kdo podpořit. Pokud navíc neseženou dostupné bydlení, mohou skončit na ulici,“ popisuje.

Cestou může být i kontrolovaná konzumace

Předcházet takovému konci může i program kontrolovaného pití, který je součástí služeb centra. Ten má pomoci klientům lépe porozumět vlastnímu užívání alkoholu. Sledují například situace, jež pití spouštějí, jak často alkohol pijí, v jakém množství nebo jaký druh nejčastěji konzumují.

Díky tomu si postupně vytvářejí přehled o svých návycích a mohou s nimi dále pracovat. Na lidi závislé na alkoholu během své práce narážejí poměrně často také strážníci.

„Občas se stane, že někdo přežene konzumaci alkoholu. To ale ještě neznamená, že se dopouští protiprávního jednání. Pokud člověk neporušuje zákon, nemůžeme ho vykázat jen proto, že sedí na lavičce. Nejčastěji řešíme případy, kdy lidé porušují obecně závaznou vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na vybraných místech,“ říká například mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

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Lidé bez domova se v krajském městě nejvíce sdružují a popíjejí alkohol v okolí hlavního nádraží, v blízkosti charity nebo velkých supermarketů. Poměrně často vyhledávají také lokalitu u Bystřičky. Podobnou zkušenost mají i pracovníci olomoucké charity.

Ti zároveň uvádějí, že se stále častěji setkávají s tím, že mezi lidmi bez domova přibývá mladších lidí, kteří mají problém se závislostí na alkoholu. „Občas se stane, že nějaký případ řešíme společně s policií nebo klient skončí na záchytné stanici. Nic závažnějšího se zde ale neděje,“ podotýká Veronika Moťková z charitativního střediska pro lidi bez domova.

Stejně jako v organizaci Podané ruce i tady ve spolupráci s adiktology a psychiatry u části klientů využívají principy kontrolovaného pití. Úplný zákaz alkoholu u lidí s dlouhodobou závislostí totiž není vždy vhodným řešením.

„Snažíme se, aby klienti alkohol konzumovali co nejbezpečněji, aby se nedostávali do agresivních stavů a neublížili sobě ani svému okolí. Hodně záleží na konkrétním člověku a jeho povaze. Někteří jsou impulzivnější, jiní naopak klidní. Ve většině případů je ale větší riziko, že ublíží sami sobě než někomu jinému,“ vysvětluje Moťková.

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Nejen v této oblasti olomoucká charita pozoruje chybějící kapacity. Velkým problémem zůstává též omezená dosažitelnost zdravotní péče, zejména nedostatek psychiatrů a psychologů. Právě tyto odborníky přitom lidé často potřebují jak při léčbě samotné závislosti, tak při řešení psychických obtíží.

Denně v regionu pije alkohol skoro každý desátý

Podle dat z Národního výzkumu užívání návykových látek, užívá v Olomouckém kraji alkohol každý den zhruba desetina obyvatel. Z alkoholických nápojů se v kraji pije nejčastěji víno a lihoviny, oblíbený je i podomácku vyrobený alkohol.

Číslo navíc průběžně roste hlavně u mužů. Problémy ovšem odborníci hlásí také u žen. V kraji dále přibližně jedenáct procent dotázaných uvedlo nadměrné pití. To znamená pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti s frekvencí jednou týdně nebo častěji.

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