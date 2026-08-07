Španělské zatmění Slunce živě v Olomouci. Univerzita chystá i pozorování Perseid

Program začne v 18:00 pozorováním Slunce pomocí speciálních astronomických dalekohledů. Zájemci budou moci sledovat sluneční kotouč v bílém světle i prostřednictvím H-alfa filtru, který umožňuje pozorovat děje ve sluneční chromosféře.
Hlavním bodem večera bude částečné zatmění Slunce. V Olomouci začne přibližně v 19:19 a největší fáze nastane kolem 20:10, jen několik minut před jeho západem.
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„Zatmění nastává ve chvíli, kdy se Slunce, Měsíc a Země dostanou do téměř jedné přímky. Přestože Měsíc obíhá kolem Země přibližně jednou za měsíc, zatmění nepozorujeme při každém novu. Jeho dráha je totiž vůči oběžné dráze Země mírně skloněná, a Měsíc proto většinou prochází nad Sluncem nebo pod ním. Proto jsou zatmění Slunce poměrně vzácným jevem,“ uvedl hlavní organizátor akce Jan Tomáštík ze Společné laboratoře optiky.
V Česku bude srpnové zatmění viditelné podle odborníků pouze jako částečné. „Pás úplného zatmění projde mimo jiné severní částí Španělska, odkud organizátoři plánují živý videopřenos. Návštěvníci tak uvidí také okamžik, kdy Měsíc zakryje celý sluneční kotouč a vynikne sluneční korona, tedy nejvzdálenější část sluneční atmosféry,“ uvedl mluvčí UP Egon Havrlant.
Odborníci vysvětlí zájemcům princip vzniku zatmění, podmínky jeho pozorování i zásady bezpečného sledování Slunce.
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Astronomický program bude pokračovat po setmění pozorováním meteorického roje Perseidy, jehož maximum připadá na noc z 12. na 13. srpna. Z terasy fakulty bude možné roj sledovat přibližně od 22:00 do půlnoci. Při příznivých podmínkách lze podle astronomů na tmavé obloze pozorovat desítky meteorů za hodinu. Možnost pozorování bude záviset na aktuálním počasí a dalších podmínkách, doplnil mluvčí.
Zatmění slunce budou moci v Olomouckém kraji zájemci sledovat také v Přerově. Tamní hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 17:30.