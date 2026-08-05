Hráči postupně přicházejí na sportovní kliniku prostějovské nemocnice. Na obličej nasadí masku, na hruď jim lékařka připne kabely vedoucí do monitorů a pak už je slyšet šlapání na stacionárním kole. Tak vypadá předsezonní prohlídka druholigového hokejového týmu SK Prostějov 1913. Jako jeden z prvních jde na řadu David Klimša, zkušená posila nováčka třetí nejvyšší soutěže.
Na úvod přichází obligátní rozhovor s doktorkou. Výška, hmotnost, měření tlaku… Vyšetřující lékařka se ptá: „Kouříte?“ Otázka, která se u sportovců může zdát zbytečná, ale spolu s dalšími je důležitá k tomu, co se právě chystá.
Opodál je totiž připravený rotoped – hlavní nástroj předsezonních prohlídek. Kromě běžné kontroly je součástí taky spiroergometrie, která hodnotí funkci srdce, plic a kompletní fyzickou připravenost sportovců.
„Jedná se o standardní preventivní prohlídky sportovců, které se provádějí nejen u profesionálů, ale i u výkonnostních sportovců už od dětského věku. Úzus ve společnosti je, abychom jednou za rok kontrolovali zdravotní stav a jako bonus i kondiční parametry,“ vysvětluje Nikola Baťková, která má všechny hráče týmu během prohlídky na starost.
Klimša jako by se nemohl dočkat a začíná šlapat ještě dřív, než k tomu dostal pokyn. Možná chtěl mít jen celý proces co nejdříve za sebou.
Hubení lidé mívají dobré kondiční parametry
Mezitím zdravotní sestra nastavuje přístroje a po chvíli se na monitorech začínají objevovat různá čísla a čáry, kterým běžný smrtelník jen stěží porozumí. „Tuto hodnotu mají biatlonisté kolem čísla 72 a to už jsou dobří. Ti nejlepší jdou ještě výš,“ upřesňuje sestra. Klimša měl údaj kolem hodnoty 50, což je pro hokejisty obvyklé.
Důvod je jednoduchý. Různé typy sportů vyžadují odlišné tréninkové zaměření. „Záleží na více faktorech. Některé sporty jsou vytrvalostní, jiné silové nebo rychlostní. Druhá věc je tělesná konstituce sportovce. Hubení lidé většinou mívají vysoké hodnoty kondičních parametrů. Typicky cyklisté a běžci na lyžích. Kulturisté naopak můžou mít hodnoty i podprůměrné, protože dělají primárně silový trénink, kde chybí vytrvalost,“ líčí lékařka.
Dávky na rotopedu se postupně zvyšují. Hráč s obličejovou maskou vypadá, že je to pro něj rutina. Usmívá se, šlape a v uvolněné náladě se doptává doktorky na různé hodnoty.
Po zvýšení výkonu už jde do tuhého. Poprvé je zpod masky slyšet hluboký dech. Kdo někdy zátěžové měření EKG na rotopedu zažil, ví, o čem je řeč. Pot, námaha a touha být kdekoli jinde, jen ne na kole, na němž právě sedí.
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Ještě chvilka dřiny a hráč to má za sebou. Dočkal se závěru prohlídky. „Už nemusíte šlapat tak rychle,“ říká doktorka. Hráč je viditelně zadýchaný, vyšlapává a vydýchává se. Lékařka se doptává, jestli Klimša nemá po výkonu zdravotní potíže. Po krátké diskuzi mu odpovídá s úsměvem: „Je potřeba zohledňovat věk, nemůžete mít výkon jako dvacetiletý.“
Hokejista sesedá z kola a jde spolu s doktorkou k počítači. Společně probírají výsledky. „Letos je to horší. Z minulých roků už vím, jaké výsledky přibližně mají být, ale pořád je to v pohodě,“ povídá Klimša.
V 37 letech je z kariéry na testování zvyklý. „Je to stejné jako každý rok. Testy na kole, kde musíte jít do maxima, jsou hodně těžké pro každého sportovce. Jsem rád, že to mám úspěšně za sebou,“ směje se.
„Vždycky mi pak nějakou hodinku trvá, než nohy trochu odvařím, ale dá se to. Když je člověk natrénovaný, tak se s únavou nějak popere. Aspoň pro klid v duši zjistíte, že jste zdravý a srdce je v pohodě,“ dodává.
Jen co jeden hráč odchází z ordinace, vstupuje do ní druhý a čeká ho stejné kolečko jako před malou chvílí jeho spoluhráče. Od vážení až po vydýchávání. Mezitím už za dveřmi čeká další hráč.
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Předsezonní vyšetření je dobrou prevencí, ale taky vítaným materiálem pro kouče. Až budou mít všichni prohlídku za sebou, odevzdají trenérům část výsledných dat.
„Výsledkem je celkový obraz o sportovci, jak na tom je fyzicky, kolik toho zvládne. To znamená, jestli potřebuje spíš nižší nebo vyšší intenzitu. U profi sportovců se kondiční parametry využívají. U dětí záleží na trenérovi, ale spíše se to nepoužívá,“ vysvětluje Baťková.
A v čem jsou prohlídky hokejistů specifické? „Například fotbalisté většinou mívají vyšší hodnoty, ale hokejisté jsou zase lépe disponovaní silově, to znamená, že našlapou více wattů. Někteří fotbalisti chodí jenom na běhátko, u kterého je rozdíl, že používají při pohybu i horní část těla. V tu chvíli mohou být watty relativně vyšší, než na kole, které je zase náročnější pro dolní končetiny,“ uzavírá.