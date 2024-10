Jste fašisti, vmetla zastupitelka kolegyni. Vyčíhala si ji na toaletách

Incident se stal na předchozím zastupitelstvu na dámských toaletách, spor obou pedagožek se poté přenesl až na chodbu. Netopilová na zastupitelstvu znovu zopakovala, že považuje SPD za parlamentní fašistickou stranu a omluvit se odmítla. Usnesení ohledně porušení etického kodexu nakonec zastupitelé nepodpořili.

Netopilová, která jinak vyučuje na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově, se ke střetu se zástupkyní ředitelky Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově po kritice ze strany SPD přiznala.

„Já jsem si na paní Kadaníkovou skutečně počkala, nelíbilo se jí, že s ní mluvím na toaletách. Zeptala jsem se jí, jako zástupkyně ředitelky druhého gymnázia, co říká na předvolební kampaň SPD. Já jsem jí byla velmi pobouřena, pokládám ji za hranou čehokoliv, co by mělo být přípustné v naší společnosti,“ uvedla Netopilová. Zkritizovala zároveň koaliční smlouvu ANO s SPD na krajské úrovni.

SPD se v kampani vymezovala například vůči migraci nebo Evropské unii. Pozornost vzbudil mimo jiné plakát zobrazující zakrváceného muže černé pleti s nožem a popiskem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

Dohra ve foyer

Kadaníková na zastupitelstvu uvedla, že opoziční kolegyně ji i ostatní členy jejího zastupitelského klubu nazvala fašistkou. Potyčka se poté přenesla do foyer, kde ji již sledovali i ostatní zastupitelé.

„Událost se mne velmi dotkla, byla pro mě velmi urážlivá. Nezaznělo tady to, že mne nazvala fašistkou, že i mé kolegy nazvala fašisty, bylo to dehonestující nejen pro mne, ale i pro celý náš zastupitelský klub SPD, bez ohledu na to, že nejsem členkou této strany,“ uvedla Pavla Kadaníková.

Doplnila, že její rodina byla kvůli fašistům perzekvována. „Nikdy bych se nespojovala se stranou, která by propagovala nějaké fašistické názory,“ uvedla zastupitelka.

Spor řešili zastupitelé desítky minut, vůči výrokům Netopilové se vymezili především členové SPD. „Je to tak závažná věc, nechápu jak mne někdo může nazvat fašistou. Je to nehorázná drzost, je to závažná věc, která se musí řešit a musí skončit omluvou,“ uvedl Michal Dokládal.

Netopilová se neomluvila. „Trvám na tom, že SPD je parlamentní fašistické hnutí,“ uvedla.

Sama poté čelila návrhu na usnesení, že její chování bylo nepřijatelné proti všem pravidlům, elementární slušnosti a zcela ve sporu s etickým kodexem města Přerova. Nakonec nebylo schváleno, většina zastupitelů nehlasovala.