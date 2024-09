Pomoc při povodni ztěžovaly výpadky signálu. Používejme radiostanice, radí odborník

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Každá pohroma ukáže slabinu a u nás to byla nedostupnost mobilního spojení. Budeme to muset do budoucna řešit, protože není možné, aby tak velké území vypadlo z komunikačních možností,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

„Jsem ve spojení s generálním ředitelem radiokomunikací, mají za úkol hlavně vrátit signál do území jakýmkoli způsobem. Nutno říct, že jejich výhledy jsou optimističtější, než co vidíme v terénu. Až to dáme do pořádku, čeká nás velký úkol, aby byl signál zabezpečen i proti katastrofám,“ dodal hejtman.

Policie měla v době největší krize nasazených až devět set policistů a občanských zaměstnanců. „Kolaps komunikace byl největší problém. Jedna věc je pokrytí a druhá kvalita. Zůstaly jen vysílačky, ale občas byly problémy tak extrémní, že ani ty nešly použít,“ nastínil krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld.

„Poškození vysílačů a ztráta spojení byl od prvopočátku největší problém těchto povodní. Oblasti byly úplně odříznuté. Při evakuaci jsme museli hledat improvizovaná řešení, máme digitální i analogové radiostanice,“ zmínil šéf krajských hasičů Karel Kolářík.

Co se týče oprav výpadků, mobilní operátoři uvádějí, že je komplikovaly přerušené dodávky elektřiny. „Naši technici v terénu zajišťují servis vysílačů i přes komplikace, jako jsou popadané stromy či podmáčená půda,“ uvedl v úterý mobilní operátor T-Mobile.

„Od soboty jsme obnovili provoz na více než 300 vysílačích. Technici Cetinu se brodí bahnem a vodou, bojují s únavou a zimou, ale nepřestávají pracovat na obnově signálu. Díky podpoře Armády ČR a hasičů můžeme zásobovat generátory i ze vzduchu,“ ubezpečila společnost O 2 . Vodafone sdělil, že jeho vysílače jsou připojeny na diesel agregáty a fungují i při výpadku.

„Radiostanice jsou dostupné“

Například bývalý šéf krizového odboru šumperské radnice Jiří Skrbek už roky prosazuje, aby se v krizových situacích využívaly občanské radiostanice. Komunikační problémy byly totiž třeba už při obřích povodních v roce 1997.

„Jde o jednoduchý, dostupný prostředek využitelný obousměrně na vzdálenost až padesát kilometrů, což je v našich podmínkách dostatečné. S občanskými radiostanicemi bychom se vyhnuli tomu, že se z Jesenicka nikam nedovolaly ani radnice,“ poukázal Skrbek.

Podle něj by občanské radiostanice měli mít složky záchranného systému, samosprávy i krajský úřad. „Pořizovací náklady jsou minimální, neplatí se žádné poplatky, a když nejde elektřina, stačí třeba autobaterie,“ vyjmenoval další výhody Skrbek, jenž kritizuje, že pro případ krizí nejsou k dispozici žádné záložní komunikační systémy.

„Vždycky by měla být možnost využít jiné technologie. Tohle je opravdu nenáročné a levné. Klidně se zabývejme tím, zda nevyužít satelitní spojení, ale občanské stanice mi pořád přijdou jako jednodušší a spolehlivější alternativa, kterou je možné pořídit a zprovoznit velmi rychle,“ doplnil.

Odstraňování škod potrvá týdny až měsíce

V Olomouckém kraji nadále trvá krizový stav, hejtman Suchánek ho plánuje nechat v platnosti celých třicet dní. Škody podle něj půjdou v regionu jen na silnicích do miliard korun.

„Některé úseky prostě vůbec nejsou,“ upozornil Suchánek, podle něhož bude rekonstrukce poničených silnic pro hejtmanství prioritou při obnově záplavami postižených oblastí.

Úředníci povodňové škody nadále sčítají. Hejtmanství má povinnost je dát dohromady do sedmi dnů od ukončení stavu nebezpečí. V zaplavených oblastech pomáhají likvidovat škody stovky hasičů a vojáků, k dispozici mají desítky kusů těžké techniky.

„Rozsah škod je mimořádně těžké odhadnout, stejně tak to, jak dlouho jejich likvidace potrvá. Myslím si, že pro nás tam nebude v nejbližších týdnech ani měsících činnost končit,“ podotkl šéf krajských hasičů Kolářík.

15. září 2024