Nemohl jsem se pohnout, ale cítil jsem všechny ty přístroje v mém těle, bylo to hrozné.
„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život
Po devíti měsících doma. Kubík je hrdina, i lékař z Bostonu plakal, líčí dojatá maminka
Z původně tříměsíční mise na záchranu života v americkém Bostonu se nakonec stalo devítiměsíční turbulentní dobrodružství, na které rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku hned tak nezapomene....
Lindo, ty jsi ikona! Zaplněné náměstí vítalo dojatou Noskovou, podávaly se jahody
Už po příjezdu do Přerova si nejde nevšimnout velkého povyku. Na místní náměstí T. G. Masaryka proudí doslova davy lidí. Na čtyřicetitisícové město nezvykle velké. Ale aby také ne, když se do města,...
V Jeseníkách pobouřil kamenný chodník na hřebenovce. Zabrání erozi, vysvětluje CHKO
Ochránci přírody i někteří turisté v Jeseníkách se bouří. Do malebné přírody totiž najely bagry, které na populární trase Sedýlko - Keprník budou provádět protierozní stabilizace chodníků. Podobné...
OBRAZEM: Místo vody kameny. Morava je na suchu, lidé nevědomky škodí rybám
Tam, kde je většinou spoustu vody, jsou nyní vidět mělčiny. Obyvatelé Olomouce si všímají nezvykle nízké hladiny řeky Moravy v okolí olomoucké náplavky, která je důsledkem pravidelného vypuštění...
Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili
Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...
„Vstal jsem a nešlo mi mluvit a chodit, pak už nic nevím.“ Petr měsíc bojoval o život
Ochromení organismu, sanitka a probuzení v nemocnici. Následovaly dva měsíce péče lékařů z různých oborů. Těm se nakonec podařilo Petru Marvanovi z Lipníka nad Bečvou zachránit život, o který bojoval...
Třese se nám dům, prasklo okno. Obce se obávají plánů na zvětšení kamenolomu
Hluk, vibrace, otřásající se domy, prach z kamionů a obavy o vodu ve studnách. Obyvatele několika obcí v blízkosti kamenolomu Nová Ves u Litovle na Olomoucku vyděsily plány těžařů na rozšíření...
Srážka traktoru, dodávky a osobáku u Přerova. Jeden z řidičů má těžká zranění
Vážná nehoda se stala kolem 13. hodiny na silnici I/55 mezi Kokorami a Krčmaní na Přerovsku. Na místě se střetly traktor, dodávka a osobní automobil. Komunikace byla asi 1,5 hodiny uzavřená,...
Až dva miliony kubíků. Politici náhle otočili a městečko posvětilo rozšíření skládky
Skládka v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku se přiblížila rozšíření. Zastupitelé na konci června téměř jednohlasně schválili změnu územního plánu, která otevírá cestu k dalším povolovacím procesům....
Šumperský Džemfest opět provokuje plakátem, tvůrci se oproti loňsku mírnili
Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce...
Hasiči zachraňovali mládě čápa, které spadlo do sila. Museli k němu slanit
Hasiči v Přerově zachraňovali mládě čápa, které v průmyslovém areálu v Olšovci spadlo do funkčního sila na piliny. Opeřenec se totiž nemohl dostat ven. Jeden z hasičů musel do objektu slanit.
Krevní zásoby se tenčí na minimum. Na vině jsou i zahraniční dovolené či klíšťata
Zvýšený výskyt klíšťat, kdy jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběrů až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západonilské horečky. To jsou...
Cesta k dosud ukrytým detailům. Vědci díky AI překonali limity optických přístrojů
I nejlepší mikroskopy a největší dalekohledy mají své limity. Pokud jsou dva zkoumané objekty příliš blízko sebe, jejich obraz splyne do jedné rozmazané skvrny. To komplikuje práci například...
Neobvyklá příčina nehody na Hané. Autu skočil do cesty klokan, srážku nepřežil
V období od loňského října do letošního března došlo v Olomouckém kraji k téměř 900 srážkám automobilu se zvěří. Po pondělí do statistiky přibude pravděpodobně zcela nový druh zvířete, který nehodu...
Velké spory v malé vsi řeší i ministerstvo. Starostka viní svou předchůdkyni z šikany
Krajský úřad, policie a dokonce už i ministerstvo pro místní rozvoj se v současnosti zabývají spory mezi vedením Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku a opoziční zastupitelkou, bývalou starostkou Zuzanou...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Buďme kámoši. Nový projekt usnadňuje seznamování dospělých, není to prý věda
Najít si přátele může být hlavně v dospělém věku pořádný oříšek. Jakmile totiž člověk opustí školní lavice, možností k přirozenému seznámení prudce ubývá a oslovit někoho cizího vyžaduje notnou dávku...
Pocta pro olomoucký talent. Řezníčka si v 16 letech vytáhl na stáž slavný Bayern
Velkou kariérní zkušenost získal v posledních týdnech šestnáctiletý fotbalový brankář Jiří Řezníček. V olomoucké Sigmě si ho totiž vyhlédl slavný Bayern Mnichov, který si talentovaného gólmana vytáhl...