Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neskutečný hnus. Lidi v Litovli zase trápí zápach, starosta oponuje výsledky kontrol

Autor: ,
  14:16aktualizováno  14:27
Zase stejný příběh. Sociální sítě města Litovle na Olomoucku zaplavily negativní hlasy obyvatel. Místní si stejně jako v předchozích měsících a letech stěžují na nesnesitelný zápach, kterým jim znepříjemňuje žití ve městě. Zatímco v minulosti byl původcem zápachu místní cukrovar a sušárna kalů, teď prý jde o hnojení polí.

Obyvatele Litovle dlouhou dobu za teplých dnů trápil zápach z kalových nádrží u místního cukrovaru, kam firma odváží odpadní vody. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

„To už vážně překračuje veškeré meze. To je neskutečný hnus, vyloženě na poblití. Bez přehánění,“ napsal na Facebook nespokojený obyvatel Litovle Josef Blümel.

„O sušičku se teď v žádném případě nejedná,“ reagoval pro iDNES.cz starosta Litovle Viktor Kohout (SNK Litovel). „Lidi už jsou mimo. Pole se louží jako každý rok a desetiletí. Akorát nebyl Facebook,“ poznamenal.

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Jenže frustrace místních roste. „Člověk si před usnutím otevře okno pro čerstvý vzduch, ale to se ukazuje jak velice špatný nápad. Těch keců kolem, už spoustu let, ale skutek utek,“ stěžoval si Blümel.

„Lidi buďte rádi že nebydlíte u Doubravky, protože čuchat ho*na ze sušičky kalů je 100x větší humus než cukrovar. Toto byla opravdu pomsta od města. Máme malé děti, chci dát sušit ven prádlo na vzduch a nejde to. Opravdu to omezuje život,“ píše zase jiný, anonymní uživatel.

Další přidává poznatek, že se i kvůli smradu z města odstěhoval. Teď situaci navíc umocňují i vedra. „Je horko, a tak čpí i laguny cukrovaru. Současné vysoké teploty zkrátka zápach umocňují. Vzorky z laboratoře však jsou odebírány dvakrát týdně a jsou v limitech. Náš odbor životního prostředí zde chodí na kontroly a rozpor, který by prokázal porušení zákona nenašel,“ shrnul Kohout.

Starosta ale zároveň přislíbil zlepšení situace. „Příští týden se mají laguny bagrovat, tak to bude chvíli cítit, ale pak bude klid.“

Litovel opět trápí nesnesitelný zápach z cukrovaru, vyřešit ho má čistička

Jeden z dalších, tradičních zdrojů zápachu – solární sušičku čistírenských kalů – loni v zimě město zaopatřilo novou technologií, která má eliminovat vznik zápachu při jejím provozu.

Ačkoliv starosta tvrdí, že sušička tentokráte zápach nezpůsobuje, nespokojení obyvatelé si myslí opak.

Zdrojů zápachu je víc. „Jsme zemědělská oblast“

„Odpovídat zde v tomto tématu znamená jít do role boxovacího pytle. Ale dobře. Za prvé jsme informovali, co se vše podniklo v zápachu, který vloni v létě v rámci zkušebního provozu některé dny obtěžoval občany v lokalitě Pavlinka ze sušárny. Letos v zimě se nainstalovaly průmyslové pohlcovače pachu a nová míchadla do ČOV, aby proces hnití byl rychlejší. Investice za skoro 7 milionů. To funguje a doufám dál fungovat bude,“ pověděl starosta.

Nemají prý jedinou informaci, že by tomu tak nebylo. Jsou podle něho v kontaktu s pracovníky ČOV ověřují skutečnost i osobně. „Sušárna se realizovala proto, aby se hmotnost kalu, tři tisíce tun, snížila na minimum. Je to moderní technologie a nutil nás k tomu i zákon,“ argumentoval starosta.

V opačném případě by obyvatelé Litovle podle starosty prý platili několikanásobně více za stočné. „Jsme zemědělská oblast a těch faktorů je tu mnoho od luhování polí, tak i cukrovarské laguny. Zde je sice nová ČOV, která ovšem nepojme vše naráz, jak si mnozí myslí. Dle informace od ředitele příští týden dojde k bagrováni a čistění lagun, což bude kvůli větru zřejmě chvíli cítit, ale pak by mel byt již klid,“ zopakoval starosta Kohout.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zloději kol mají novou fintu. A policie je při ní často bezradná

Premium
Kolo, jehož majitel na něm v Přerově našel o zámek navíc. Jde o trik místních...

Zloději kol zkoušejí překvapivý trik. Před pár dny se s ním setkali i městští policisté v Přerově. Obrátil se na ně majitel bicyklu s tím, že se mu na stroji objevil druhý zámek. A strážníci museli...

Za noc postaví hráz a ještě ji podepřou. Bobři se činí, jenže voda teče do sklepů

Bobr postavil hráz na vodním toku Nemilanka. Zbourat ji tvrá několik hodin....

Sotva mu nechtěnou hráz pracně zbouráte, bobr ji za jedinou noc postaví znovu. Na vodním toku Nemilanka v Olomouci škodí tito hlodavci okolním pozemkům. Bojovat proti nim je ale obtížné, jsou totiž...

Po louce na Olomoucku sám jezdí mobilní kurník, firma láká na vejce z pastvy

Firma z Dolan na Olomoucku začala chovat slepice v mobilním kurníku. Ten se sám...

Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak pěti stovkám slepic stále čerstvou pastvu, začal nedávno sloužit v Dolanech na...

Jeseníky vysychají a umírají, změny klimatu zde symbolizuje příchod kudlanek

Premium
Ledovcový kar Velký kotel na východní stěně Vysoké hole je útočištěm pro...

Tento způsob zimy zdá se být poněkud nešťastným. I těmito slovy by se dalo parafrázovat to, co v uplynulých měsících zažily Jeseníky. Na Pradědu meteorologové naměřili nejméně sněhu za celou dobu...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Neskutečný hnus. Lidi v Litovli zase trápí zápach. Starosta: Kontroly rozpor nenašly

Obyvatele Litovle dlouhou dobu za teplých dnů trápí zápach z kalových nádrží u...

Zase stejný příběh. Sociální sítě města Litovle na Olomoucku zaplavily negativní hlasy obyvatel. Místní si stejně jako v předchozích měsících a letech stěžují na nesnesitelný zápach, kterým jim...

29. května 2026  14:16,  aktualizováno  14:27

Co jedli vikinští či římští válečníci. Festival nabídne pokrmy z vojenské kuchyně

Vlastivědné muzeum v Olomouci pořádá v sobotu 30. května festival vojenských...

Nevšední setkání s vojenskou gastronomií prostřednictvím chutí, vůní i atmosféry polních táborů mohou v sobotu zažít návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO). Muzeum na svém nádvoří pořádá...

29. května 2026

Fenomén mamataxi v Olomouci. Aut u škol soustavně přibývá, už i na krátké trasy

Otáčení v křižovatce či stání na přechodu. Mamataxi už řádí u škol.

Množství aut u škol před začátkem vyučování v Olomouci dál postupně roste. Podle posledního průzkumu vozí „mamataxi“ přibližně 16 procent žáků. Důvodem je obava rodičů o bezpečnost dětí. Paradoxně...

29. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 5. 14:53

Silný vítr utrhl škole kus střechy, zasahující hasiče vyhnala další bouřka

Silná bouřka utrhla v Dlouhé Loučce ze střechy tamní školy velký kus plechu....

Následky řádění živlů museli ve středu odpoledne řešit hasiči v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Poryvy větru při silné bouřce tam odtrhly velký kus plechu ze střechy místní základní školy.

28. května 2026  14:31

Dvě mince rekordního transferu ligy. Šturm Slavii pomůže, ustupuje Sigma z ambic?

Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Když v lednu přicházel do české ligy, sotva ho napadlo, že si ještě letos možná zahraje nablýskanou Ligu mistrů. Pro Danijela Šturma je to teď realita. Ve fotbalové Sigmě vynikal, předčil očekávání...

28. května 2026  14:26

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

28. května 2026  12:59

Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Jižní tribuna olomouckého Androva stadionu, ve které jsou byty a skyboxy.

Hrají okresní přebor, tedy až osmou ligu. Ve čtvrtek ale amatérští fotbalisté okusí zázemí a atmosféru prvoligového Androva stadionu v Olomouci, který od 17 hodin hostí finále „olomouckého“...

28. května 2026  12:59

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...

28. května 2026  8:33

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Databáze hrobů přinese Olomouci tisíce volných míst. Hřbitov má lákat k procházkám

Pohled na část hrobek na olomouckém ústředním hřbitově.

Až několik tisíc volných hrobových míst může v Olomouci přinést digitální zmapování všech dvanácti městských pohřebišť. Očekává to vedení hřbitovů, které se do náročného procesu pustilo před několika...

28. května 2026  4:54

Prostějov promítne hokej na zámku, v Přerově bude fandit i předloňský šampion

Snímek z promítání finálového zápasu mistrovství světa v ledním hokeji na...

V živé paměti ještě mají hokejoví nadšenci v Přerově to, jak před dvěma lety oslavovali zlatou medaili české reprezentace ze světového šampionátu během promítání na tamním náměstí T. G. Masaryka. Teď...

27. května 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.