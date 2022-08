Zámek ve Ptení zachrání místní donátor, slibuje kulturu i svatby

Zámek v majetku města Prostějov je součástí pozemku o výměře 5 762 metrů čtverečních.

„Jedná se o nemovitou kulturní památku vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Spolu se zámkem je navrženo k prodeji i dvanáct s ním souvisejících pozemků o celkové výměře 4 776 m2,“ uvedla mluvčí Prostějova Jana Gáborová.

Památka stojí v centru obce, má čtyři křídla, která mají jedno nebo dvě podlaží.

„Zámek je částečně podsklepený, postavený původně v renesančním stylu. V každém rohu stavby zámku stojí věž. Půdorys zámku se skládá z pěti traktů, z nichž čtyři tvoří přibližně čtverec. Pátý trakt je volně přistaven z jižní strany,“ přiblížila mluvčí.

„V západním traktu se nacházely bytové jednotky, v jižním traktu se kromě bytových jednotek nacházel rovněž sklad civilní obrany. Východní trakt byl využíván jako kinosál a nacházely se zde hospodářské místnosti,“ popsal první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

V roce 1938 se odehrála přestavba větší části vnitřních prostor zámku, kdy v něm stavebníci vybudovali šest bytových jednotek.

„V dalším období žádná zásadní rekonstrukce nebo modernizace objektu zámku již neproběhla. Teprve v letech 1994 až 1998 provedlo město Prostějov výměnu střešní konstrukce, klempířských prvků, krytiny, došlo ke zpevnění a vyrovnání věnce obvodového zdiva a k opravě stávajících komínů. Správu objektu zámku v současnosti zajišťuje, na základě nájemní smlouvy, společnost Lesy města Prostějova, s.r.o.,“ doplnil Pospíšil s tím, že zámek byl již několikrát neúspěšně nabízen k prodeji.

„Nabídka převodu zámku byla učiněna i obci Ptení, která ji ale neakceptovala, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků potřebných na rekonstrukci a jeho další provoz. O odkoupení objektu v minulosti projevilo zájem několik zájemců. Většina z nich by ovšem upřednostnila koupi zámku za symbolickou kupní cenu,“ vyjasnil náměstek.

„K aktuálně vyhlášenému záměru prodeje přijalo město celkem dvě nabídky, přičemž městem stanovené podmínky prodeje splňuje pouze nabídka pana Hudečka. Uhradil i požadovanou kauci ve výši 320 tisíc korun,“ doplnil Pospíšil.

Budoucí vlastník hodlá zámek zrekonstruovat v renesančním stylu. „Zámek by byl otevřen veřejnosti, konaly by se zde výstavy, hudební vystoupení, kulturní akce, autorská čtení, svatby apod. V části zámku by chtěl zřídit čajovnu,“ uzavřel Pospíšil.

O prodeji zámku a souvisejících pozemků bude rozhodovat Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání v září.

Prostějovská radnice se rozhodla ptenský zámek prodat, protože vyžaduje mnohamilionovou investici, na což nemá město peníze.

„Investoři, kteří radnici v roce 2017 oslovili, chtěli v zámku vybudovat například penzion, prostory ke školení, pořádání kulturních akcí, minipivovar s restaurací či školicí a tréninkové středisko pro odbornou výuku ošetřovatelů. Zámek se ale tehdy nepodařilo městu prodat,“ dodala mluvčí.

Renesanční zámek ve Ptení ze 17. století získal stát ve 20. letech minulého století v době prvorepublikové pozemkové reformy.

„Prostějov ho koupil o deset let později i s okolním polesím. Od 50. let byly v zámku byty zaměstnanců státních lesů a kino, později vyhořel. Na konci roku 2008 se dostal na seznam nejohroženějších památek, který sestavili pracovníci Národního památkového ústavu. K zámku patří asi 8 500 metrů čtverečních pozemků,“ řekla Gáborová.