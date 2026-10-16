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Nový investor, nová naděje pro zámek. Má z něj být hotel i dům pro penzisty

Lenka Muzikantová
  5:57
Obří zámecký areál v Chudobíně na Olomoucku dvě desetiletí jenom chátral. Měl z něj být seniorpark nebo zábavní park pro děti podobný tomu, který stojí u Stuttgartu. Velkolepých plánů kolem empírového zámku v Chudobíně kousek od Litovle byla už spousta, dosud však všechny ztroskotaly. V létě koupil chátrající památku brněnský podnikatel a developer Roman Mátl, který plánuje v areálu například hotelový komplex či domov pro zhruba 200 penzistů.

„Spojit obnovu historického areálu s kvalitními službami a bydlením pro seniory je náročný úkol. Park chceme postupně oživit a zachovat přístupný také místním. Přeji si, aby areál znovu patřil k běžnému životu Chudobína a lidé sem rádi přicházeli na procházku, za kulturou nebo za společným setkáním,“ svěřil se pro iDNES.cz Mátl.

Hotel by měl být hotový do konce roku 2028, se stavbou zařízení pro seniory chce developer začít do tří let.

Ačkoliv má budova zámku pěknou fasádu a působí udržovaně, ve skutečnosti jsou okna v přízemí vytlučená a interiér je vybydlený.

Ačkoliv je Mátl majitelem nemovitostí teprve od poloviny července, vyklízecí a zahradnické práce tam začaly už v dubnu. Nyní se stavební firma soustředí především na tvrz, ve které má do konce roku 2028 vzniknout hotelový komplex s ubytováním, gastronomií a wellness včetně bazénu, vířivky a několika druhy saun.

Jak má zámek vypadat po renovaci a jak vypadá nyní

Vizualizace proměny chátrajícího zámku v Chudobíně
Zámek v Chudobíně je už několik let prázdný. (říjen 2026)
Vizualizace: Takto by měl vypadat zámek v Chudobíně poté, co se z něj stane hotel.
Zámek v Chudobíně je už několik let prázdný. (říjen 2026)
Vizualizace: Takto by měl vypadat hotel v Chudobíně.
21 fotografií

Součástí areálu má být také dětské hřiště, naučné prvky v parku a zázemí pro koncerty, školení, společenské akce či svatby. Největší plánovanou novostavbou v areálu zámku je rezidence pro seniory s dostupnou lékařskou péčí. Projekt je v přípravné fázi a podle developera byl hlavním důvodem, proč areál koupil.

„Tato myšlenka souvisí s událostmi v mém osobním životě a slibem, který jsem dal člověku, na němž mi velmi záleželo. Přeji si vytvořit důstojný domov, jehož obyvatelé budou přirozenou součástí pestrého společenství,“ řekl Mátl. Základem má být soukromí, potřebná podpora a možnost rozhodovat o vlastním každodenním životě.

„Někdo dá přednost klidu ve svém bytě, jiný procházce v parku, návštěvě restaurace nebo kulturnímu programu. Setkávání s dětmi, rodinami a dalšími návštěvníky má být přirozenou možností, kterou si každý zvolí sám,“ doplnil muž, který má za sebou developerské projekty v Rakousku, Španělsku, Thajsku či Turecku.

„Je to srdcař.“ Místní nápadu fandí

O koupi areálu se přitom dozvěděl čirou náhodou. „Hledal jsem projekt, který bude mít dlouhodobý smysl a zanechá hodnotu také dalším generacím. V Chudobíně jsem to všechno našel,“ prohlásil Mátl.

„Člověk sem vstoupí a každodenní starosti jsou pryč. Podobně to vnímá moje rodina i přátelé. Chudobín mě postupně pohltil. S tímto místem večer usínám a ráno se probouzím. Přemýšlím o jeho budoucnosti i o drobných detailech, které rozhodují o tom, jak se zde budou lidé cítit,“ doplnil investor.

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Litovelská radnice, pod kterou Chudobín spadá, aktivity developera vítá. „Podnikateli jsme rádi vyšli vstříc a prodali mu potřebné pozemky, zastupitelé prodej jednomyslně schválili. Byla to tu džungle a lidé si na zchátralý areál jenom stěžovali. Teď se opraví a přinese jim benefity v podobě nových služeb či pracovních příležitostí,“ shrnul starosta Litovle Viktor Kohout (nez.).

Místní oslovení redakcí podnikateli fandí. „Já mu věřím, je to srdcař. O všem s námi komunikuje, uspořádal den otevřených dveří a provedl nás zámkem, pohostil nás. Také krásně vyčistil park, dřív nám z něj padaly větve na naše ploty,“ ocenil jeden z nich.

Podle starosty developer vyjednává o dalších pozemcích ještě s tamním zemědělským družstvem a hejtmanstvím, které vlastní v Chudobíně objekt bývalé sýpky nyní sloužící jako depozitář Vlastivědného muzea Olomouc.

„Vzhledem k tomu, že je objekt dlouhodobě ve špatném stavu, muzeum postupně přesouvá sbírky do vhodnějších prostor. Po odstěhování všech sbírek bude objekt nevyužitý a dle příslušné směrnice kraje ho nabídne ostatním krajským příspěvkovým organizacím. V případě, že by žádná z nich o něj neprojevila zájem, může začít debata o případném prodeji nemovitosti,“ informovala mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Tři zámky doufají, že se dočkají zachránce. Jeden objekt už se mění v ruinu

Zámek stojí na místě bývalé tvrze ze 13. století. Sídlily tam významné a velmi vzdělané šlechtické rody, které tvrz přebudovaly. Současnou podobu zámku inicioval Antonín Tersch v polovině 19. století. V té době přeměnil užitkovou zahradu na anglický park s drobnými ozdobnými stavbami.

Po roce 1945 sloužil mimo jiné jako sídlo zemědělské školy, v roce 1980 byl přestavěn na rekreační středisko a hotel. V privatizaci zámek získala společnost Sidia, která jej v roce 2004 zavřela. Hotel pak nabízela k prodeji za 15 až 20 milionů. V roce 2007 koupila zámek od Sidie za 18 milionů firma Tech idea podnikatele Davida Smrčka z Olomouce.

Jeho plány však zkrachovaly. V rámci insolvenčního řízení v roce 2018 zámek i s areálem získala olomoucká společnost S4Investment. Vůbec posledním vlastníkem byla firma DR Development, jež objekt získala v roce 2021 za 45 milionů korun. Zámek je kulturní památkou.

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