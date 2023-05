Dohodáři jsou pozůstatkem socialismu, nemají nárok skoro na nic, říká právník

Jaké nejzásadnější změny má chystaná úprava zákoníku práce přinést?

Změny vyplývají ze dvou směrnic. Jedna má sladit pracovní a soukromý život, druhá se zabývá transparentními a předvídatelnými pracovními podmínkami v Evropské unii. Ještě neskončil legislativní proces, ale už víme, co se přibližně změní. Nicméně to, co se v současné době diskutuje, nemusí být konečné.

Co by tedy úpravy měly přinést, co se týče sladění pracovního a soukromého života?

Těhotné a zaměstnanci nebo zaměstnankyně, kteří pečují o dítě do 15 let věku či případně prokážou, že pečují o osobu, která je závislá na jejich pomoci, mohou zaměstnavatele požádat o kratší úvazek nebo jiné rozvržení pracovní doby. Tato žádost je nároková, takže je jí zaměstnavatel povinen vyhovět. Nebrání-li tomu ovšem vážné provozní důvody... Pokud nevyhoví, musí nově písemně odůvodnit, proč tak učinil. Zároveň zaměstnanci, kteří dříve úspěšně zažádali o snížení úvazku, budou moci navrhnout opětovné navýšení snížení, a to buď částečné, nebo úplné. Zde je však již na úvaze zaměstnavatele, zda jim vyhoví.