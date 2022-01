Přerovští školáci mohou z lavice do Afriky za slony, díky výuce ve 3D

Přerovské školy zavedou ojedinělý výukový program, který žákům pomůže v přírodních vědách. Speciální systém žákům základních škol v Přerově umožní proniknout do studia především přírodních věd. S pomocí speciálních 3D brýlí vstoupí do virtuální reality. Třeba do jádra buňky.