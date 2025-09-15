Řidiče autobusu zastavili před desátou hodinou dopoledne ve Wolkerově ulici policisté ze Speciálního oddělení dohledu Morava, což je útvar spadající pod Policejní prezidium. V Olomouci museli cestující vyčkat na náhradního řidiče, který je poté odvezl do cíle.
|
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
„Řidiče autobusu se rozhodli zastavit a zkontrolovat, jelikož se jim nezdál způsob jeho jízdy. Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile. Policisté řidiči zakázali další jízdu a převezli jej k odběru biologického materiálu,“ uvedla mluvčí policie Ivana Skoupilová.
V autobuse cestovali studenti prvního ročníku brněnské střední školy, které na Rýmařovsku čekal třidenní adaptační pobyt na chatě.