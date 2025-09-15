Autobus plný studentů zastavila policie, opilého řidiče prozradil styl jízdy

Přes jedno promile alkoholu nadýchal v pondělí dopoledne sedmapadesátiletý řidič autobusu, který převážel z Brna do Jeseníků pět desítek studentů na adaptační kurz. Policisté jej zastavili nedaleko centra Olomouce, řidič jim byl podezřelý svou jízdou. V autobuse cestovalo podle policistů 47 studentů spolu s učiteli.
Řidiče autobusu zastavili před desátou hodinou dopoledne ve Wolkerově ulici policisté ze Speciálního oddělení dohledu Morava, což je útvar spadající pod Policejní prezidium. V Olomouci museli cestující vyčkat na náhradního řidiče, který je poté odvezl do cíle.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

„Řidiče autobusu se rozhodli zastavit a zkontrolovat, jelikož se jim nezdál způsob jeho jízdy. Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile. Policisté řidiči zakázali další jízdu a převezli jej k odběru biologického materiálu,“ uvedla mluvčí policie Ivana Skoupilová.

V autobuse cestovali studenti prvního ročníku brněnské střední školy, které na Rýmařovsku čekal třidenní adaptační pobyt na chatě.

