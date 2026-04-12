Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

Ondřej Zuntych
  9:15
Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část veřejnosti. Město preferuje z hlediska nákladů na výstavbu i provoz úspornější poloviční délku. Hlasování se zúčastnilo jen 13 procent voličů.
V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o délce chystaného bazénu. (11. dubna 2026) | foto: Stanislav Kamenský, iDNES.cz

První prostějovské referendum je neplatné, nepřišlo dost voličů. (11. dubna...
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...
10 fotografií

K referendu mohlo v sobotu přijít 34 440 lidí, počet odevzdaných obálek byl nakonec 4 504. Po odečtení neplatných hlasů bylo pro odpověď „ano“ 3 808 obyvatel a odpověď „ne“ dostala 665 hlasů.

Referendum tedy není platné, protože nepřišlo alespoň 35 procent voličů, a odpověď není závazná.

Radnice v neděli ráno uvedla, že vzhledem k neplatnosti referenda bude město postupovat podle dosavadních plánů a pokračovat v přípravě výstavby akvacentra s 25metrovým bazénem, kterou schválilo zastupitelstvo města v červnu 2024.

Bazén, o nějž se vedou spory, má stavební povolení. Rozhodující ale bude referendum

Primátora František Jura (ANO) vnímá nízkou účast jako souhlas s kroky vedení města. „Většina občanů necítila nutnost se referenda zúčastnit. Beru to jako jasné vyjádření důvěry v rozhodnutí samosprávy, která se tématu nového akvacentra věnuje dlouhodobě a k celému projektu přistupuje s maximální odpovědností. Ačkoliv jsme po celou dobu vnímali, že se lidé o téma aktivně zajímají a diskutují o něm, výsledek ukazuje, že převážná část veřejnosti s naším postupem souhlasí,“ uvedl Jura.

Akvacentrum už má stavební povolení

Magistrátem preferovaná varianta už má od konce března stavební povolení. Hlavním objektem je krytý bazén navázaný na současný areál doplněný o pokladnu, nové zpevněné plochy, přeložku cyklostezky, dětské hřiště i sadové úpravy. Na střeše mají být fotovoltaické panely.

Pokud se občané v referendu rozhodnou pro variantu pětadvacetimetrového bazénu, budeme pokračovat podle usnesení zastupitelstva, kdy jsme jednoznačně schválili tuto variantu,“ uvedl již dříve primátor k největší investici v historii Prostějova. Bazén by v takovém případě měl být hotový nejpozději na začátku roku 2028.

Podle zástupce plaveckého oddílu Jakuba Jílka je padesátimetrová varianta normou pro závodní plavání umožňující mimo jiné pořádání závodů. Město naopak argumentovalo zejména cenou, jelikož 25 metrů dlouhá varianta by měla podle odhadů stát přibližně 750 milionů korun. Dvojnásobná délka vychází až na miliardu.

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část...

12. dubna 2026  9:15

Zlo všech podob. Ale frky též! Krobot a Smékal popisují novou hru, inspiruje Welzl

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal během vzájemného setkání

V režii výrazné osobnosti českého divadla Miroslava Krobota vznikla nová inscenace Moravského divadla Olomouc Bořiny za břehem, která se odehrává v někdejší kultovní zábřežské hospodě. V ní kolem...

11. dubna 2026

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun pro rožnovskou společnost Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy. Vysokou sankci jí uložila na konci loňského roku Česká...

10. dubna 2026  17:11

Měření nepotvrdilo nadměrný hluk z mostu na D1 u Přerova. Směšné, čílí se místní

Pohled na mostní závěr na úseku dálnice D1 u přerovské místní části Dluhonice,...

Velké zklamání přinesly pro obyvatele přerovské místní části Dluhonice výsledky měření hluku z nového úseku dálnice D1, který tudy vede a byl otevřen v prosinci. Lidé si od té doby stěžují na...

10. dubna 2026  16:31

Padesátimetrový, nebo poloviční? Prostějované jdou k referendu o bazénu

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Obyvatelé Prostějova v sobotu rozhodnou o podobě dlouho připravovaného plaveckého bazénu. Stavbu totiž dlouhodobě provází spor, který se týká délky. Zatímco plavci ze zdejšího oddílu a část...

10. dubna 2026  15:27

Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District,...

Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři...

10. dubna 2026  13:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  11:52

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  4:59

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

9. dubna 2026  16:08

Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Oprava olomoucké ulice Litovelská.

Olomouc čeká v následujících dnech a týdnech rozsáhlá série dopravních staveb. Opravovat se budou zastávky, nádraží, ulice, ale také chodníky a náměstí. S tím se pojí dopravní komplikace i výluky...

9. dubna 2026  13:39

Papež, minové pole i objektiv ve fukaru. Zesnulý fotograf Galgonek měl pestrý život

Fotograf Ladislav Galgonek v akci.

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

9. dubna 2026  11:23

