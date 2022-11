Zahrádkáři spojují síly, aby nepřišli o pronajaté pozemky u trati v Olomouci

Zahrádkáři z Klášterního Hradiska se bojí, že převodem drážních pozemků na město jejich zahradničení skončí, protože v lokalitě radnice se do budoucna počítá se založením parku.

V poslední době jde o několikátý protest drobných pěstitelů proti rušení kolonie v hanácké metropoli.

Eva Toběrná se o zahradu v osadě mezi Pasteurovou ulicí a Černou cestou stará třiačtyřicet let. Pěstuje se tam ovšem déle. Zahrady přecházejí na mladší generace, dokonce na ně existuje pořadník.

Zájemců, kteří by v této kolonii rádi měli pozemek, je víc než míst. Mezi nájemníky jsou rodiny s malými dětmi, střední generace i důchodci.

Park nebo zahrádky?

V lednu dostali od Českých drah novou smlouvu. „Místo dvanácti set jsme platili pět a půl tisíce, ale je to jednou za rok, to není problém. Na druhou stranu je to na dobu neurčitou a výpověď může být v podstatě ze dne na den,“ popsala Eva Toběrná.

Právě do takové situace se s ostatními následně dostala. Dráhy pozemky nabídly k prodeji, ale neoslovily zahrádkáře, nýbrž město.

„České dráhy nám parcely nabídly. Jednal jsem s nimi na toto téma několikrát. Nevíme, jestli je koupíme. Nabídkou prodeje se budeme zabývat. Bude záležet, jestli projekt nového parku bude pokračovat, máme takové asi tři nebo čtyři. Záleží i na možných dotacích, protože bez nich to nepůjde,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Nové nebo upravené parky by v budoucnu mohli lidé navštěvovat také poblíž ulic Dlouhá, Švýcarské nábřeží nebo Na Střelnici.

Radnice v říjnu zveřejnila zprávu o rozpracované studii, která se zabývá okolím kláštera Hradisko. Zanedbané území mezi vojenskou nemocnicí a železnicí navrhuje využít pro rekreaci a zeleň.

„Počítá se zachováním vodního prvku, rozvojem přírodních a kulturních hodnot území ve vazbě na národní kulturní památku bývalého premonstrátského kláštera Hradisko a zabývá se širšími vazbami v území,“ popsala dokument Jana Křenková z útvaru hlavního architekta magistrátu. Pokud někdy dojde na zakládání parku, měl by vznikat po etapách.

Byla tu skládka, připomínají zahrádkáři

Protože zahrádkáři nechtějí o své zázemí přijít, začali se organizovat a nakonec sepsali petici, kterou předali na magistrát.

„Prostor okolo Hradiska je opravdu potřeba upravit a zvelebit, ale s tím, že budou zahrady zachovány v původní podobě. Je dostatečně veliký, aby mohl být využitý dle záměru pro obyvatele města,“ uvedli v petici. Podpisů bylo několik desítek.

Připomenuli, že pro mnohé z nich představuje podoba zahrad výsledek celoživotního úsilí spojeného s investicemi do chatek, rekultivací a údržbou.

„Zrušení kolonie by vedlo k likvidaci těchto staveb, neboť podle smlouvy by nájemci měli uvést pozemky do původního stavu. Ve většině případů však takový stav odpovídal divoké skládce, na níž byl k nalezení i škodlivý a životu nebezpečný odpad,“ stojí v průvodním dopise.

Zahrádkáři teď čekají na odpověď. Ta by nakonec nemusela být nutně v jejich neprospěch.

„Park se plánuje na městských pozemcích, ne na pozemcích Českých drah, kde jsou zahrádky. Budování parku i dopravních změn v předpolí podjezdu pod železnicí by se zahrádek dotklo jen drobně. O tom, jestli se park zařadí do investic na toto dotační období, není rozhodnuto. Mým zájmem je, aby se zahrádek dotkly úpravy v oblasti co nejméně, tento přístup se promítne i v dokončení studie parku,“ ujistil náměstek primátora pro strategický rozvoj Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

V době, kdy zahrádkáři začali hájit své zájmy, přehodnotil vlastník parcel přístup.

„Nyní není v zájmu ČD tyto pozemky prodávat a nečiníme tedy v tomto směru žádné kroky,“ informovala ve čtvrtek mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Moravu musejí opustit

Zahrádkáři často hospodaří na pronajaté půdě a někdy tak musejí kolonie opustit. V Olomouci se to týká osady Morava v části města Nové Sady poblíž čistírny odpadních vod, kde Povodí Moravy ve spolupráci s městem připravuje další etapu protipovodňových opatření.

Někteří z nájemníků jsou ale proti a podali správní žalobu. Proti stavebnímu povolení se předtím neúspěšné bránili u krajského úřadu.

„Zahrádky můžeme využívat do poloviny listopadu. Zatím tam nekončíme. Akorát jsme neporyli na zimu,“ uvedl minulý měsíc zahrádkář Roman Inderka s tím, že se s ostatními obrátil i na ministerstvo pro místní rozvoj.

Předminulé vedení Olomouce slíbilo zahrádkářům od řeky Moravy za symbolický poplatek náhradní lokalitu v nedaleké Andělské ulici. Zastupitelé ale zatím nerozhodli.

Náklady na odkup nebo pronájem časem vzrostly, což zahrádkáři kritizovali, v červnu byl nakonec bod z jednání zastupitelstva stažen.

Na konec svých aktivit se připravují i lidé ze zahrádek založených v roce 1968 u kolejí podél ulice Na Trati, kde Správa železnic loni oznámila záměr pozemky prodat.