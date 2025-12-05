I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Zuzana Brandová
  4:55
Proč je potřeba zachránit slony v Africe a jak se to týká obyvatel Česka? I na tyhle otázky odpovídá nový dokumentární snímek s názvem Kongo: Cena slona. Za jeho vznikem stojí olomoucký scenárista a producent Lukáš Hodis, který je podepsán také pod dokumenty Nitěnky a The Elephangelist nebo posledními třemi ročníky festivalu Olomouc (o)žije.

Jeho nejnovější snímek poutavou formou popisuje problematiku ochrany slonů a boje proti pytlákům v africkém Kongu, kde český ochránce Arthur F. Sniegon provádí zákulisím černého trhu se slonovinou známého českého zpěváka Bena Cristovaa.

„Ben s Arthurem se v utajení vydávají mezi pytláky a překupníky, kteří jsou často součástí rozsáhlejších struktur sahajících až do Asie. Pytláctví však společně poznají také z jiného úhlu pohledu, kdy za zabíjením zvířat nemusí stát honba za penězi, ale potřeba obyčejných lidí uživit vlastní rodinu nebo ochránit pole před nájezdy slonů,“ popisuje autor projektu i scénáře Hodis.

Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat Arthur F. Sniegon (vpravo) a známý český zpěvák Ben Cristovao (vlevo). Za projektem stojí olomoucký scenárista a producent Lukáš Hodis.
Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat Arthur F. Sniegon (vpravo) a známý český zpěvák Ben Cristovao (vlevo). Za projektem stojí olomoucký scenárista a producent Lukáš Hodis.
Momentka z natáčení dokumentu Kongo: Cena slona, za nímž stojí olomoucký scenárista a producent Lukáš Hodis. Jedním z hlavních protagonistů je známý český zpěvák Ben Cristovao (na snímku).
Momentka z natáčení dokumentu Kongo: Cena slona, za nímž stojí olomoucký scenárista a producent Lukáš Hodis.
Momentka z natáčení dokumentu Kongo: Cena slona, za nímž stojí olomoucký scenárista a producent Lukáš Hodis.
11 fotografií

Sniegon se svojí neziskovou organizací Save-Elephants už řadu let působí právě ve státech střední Afriky, kde bojuje proti pytláctví. V blízké době se jeho spolek chystá převzít od konžské vlády správu nad rezervací Tsoulou. Půjde tak o vůbec první africkou chráněnou rezervaci ve správě české neziskové organizace.

Známý český zpěvák a umělec Ben Cristovao má kořeny v nedaleké Angole. Kromě hudební tvorby se dlouhodobě věnuje osvětě tématu ochrany zvířat a přírody, udržitelnosti a veganství. Pravidelně podporuje činnost právě neziskových organizací, které bojují za práva zvířat.

Sloni dovedou vnímat bouři až na vzdálenost 240 km, říká vědec

„V Kongu žije slon pralesní, jeden z nejohroženějších tvorů naší planety, kterému hrozí vyhynutí. Jsem člověk, co miluje zvířata. Proto jsem tuhle příležitost nemohl odmítnout. Chtěl jsem slony vidět, zjistit, proč musí přicházet o život, a pokusit se nějak pomoct,“ říká Cristovao.

Zahradník džungle

Film má podle něj především v divákovi vzbudit zájem o důležité téma a ukázat, že řešení problému, který se nás na první pohled netýká, může být důležité pro další budoucnost celé planety.

Save-Elephants

  • Save-Elephants je česká nezisková organizace, která ve střední Africe potírá pytláctví či ilegální obchod, zároveň se soustředí na monitoring divočiny, šíření osvěty a práci s tamními lidmi pro dosažení soužití s velkými zvířaty.
  • Stojí na pilířích dobrovolnictví a spolupráce s partnery, s nimiž od roku 2012 dělá pro slony maximum tam, kde jiní z různých důvodů nemohou.
  • Na ochranu ohrožených druhů v Africe může každý přispět ve sbírce pro Save-Elephants na webu www.kongocenaslona.cz prostřednictvím dárcovské platformy Vakovako, která je koproducentem a generálním partnerem filmu.

V čem konkrétně? „Dalo by se říct, že slon pralesní je zahradníkem džungle, který během dne spořádá desítky kilogramů potravy, ujde několik kilometrů a vyloučí několikrát denně hromádku trusu, plného semínek nejrůznějších rostlin. Zakládá tak nové deštné lesy, jeho role je nenahraditelná. Pokud nebude zahradník, nebude džungle. Pokud nebude džungle, oteplí se planeta a pocítíme to i my,“ vysvětluje Hodis.

Během natáčení protagonisté zažili také řadu nečekaných událostí a nebezpečných situací. „Třeba neustálé vytahování zapadlých aut z bahna, jeli jsme totiž v období dešťů po nezpevněných silnicích. Nebo moment, kdy jsme se vrátili z náročného pětidenního pochodu džunglí a při večerním odpočinku na verandě hotelu vylezla pár metrů od nás z pokoje hotelového správce mamba černá. V něm se přitom někteří členové štábu zhruba půl hodiny před tím momentem pohybovali,“ vzpomíná producent na dvacet dní, během nichž loni v únoru snímek vznikal.

Sloni v Izraeli reagují na zvuk sirén, mládě chránili před palbou svými těly

Dokument, jenž bude možné v prosinci zhlédnout na platformě Oneplay, má upozornit na téma možného vyhynutí slonů pralesních, poukázat na souvislosti, že i nás se témata na druhém konci světa týkají a měli bychom jim věnovat pozornost, ale především se pokusit motivovat veřejnost, aby podpořila českou neziskovou organizaci Save-Elephants v jejím boji za ochranu slonů.

Peníze i díky výtvarníkům

A jak vlastně vznikl nápad na film o slonech? „Arthurův příběh jsem znal už delší dobu. Až v roce 2022 mě nicméně napadlo ho oslovit s nabídkou natáčení. Bylo to v době, kdy jsem se dokumentaristice věnoval teprve druhým rokem,“ dává nahlédnout do tvůrčího procesu Hodis.

„Impulzem se stalo také setkání s režisérem Jakubem Chloubou, kterému se příběh Arthura zamlouval. Na konci pak vznikl krátký dokumentární film The Elephangelist, který je jakýmsi průřezem Arthurova příběhu a jeho aktivit na ochranu zvířat a přírody ve střední Africe,“ doplňuje.

Téma ochrany slonů je podle něj pro většinu lidí v Česku vzdálené. „I proto jsme se rozhodli film zpracovat a poukázat na souvislosti, tedy že bychom se měli o taková ‚vzdálená‘ témata zajímat, že se i nás mohou dotknout a můžeme pro ně něco udělat,“ vyjmenovává scenárista.

Každý, kdo by se chtěl zapojit, může navštívit web kongocenaslona.cz. „Nabízíme zde několik variant, ať už je to možnost finanční podpory v rámci návazné filmové sbírky, možnost pro sdílení osvětových materiálů, zapojení se v roli dobrovolníka, či příležitost vyrazit s námi na další expedici do Konga,“ shrnul Hodis, jenž je podepsán mimo jiné i pod dokumentem Nitěnky.

Olomoucké „Nitěnky“ lidé považovali za prostitutky, vznikl o nich dokument

Námět i scénář se mu v hlavě zrodil poměrně rychle, jelikož věděl, co mu v prvním filmu The Elephangelist chybělo – větší náhled do zákulisí černého trhu se slonovinou.

„Najít ale vhodný termín skrze nabitý Benův program a celé to organizačně zajistit byl trochu oříšek. Jednou z nejtěžších částí projektu se ale následně ukázal být fundraising (shánění financí, pozn. red.). České firmy na téma slonů v Africe příliš neslyšely a peníze jsme tak nakonec museli zajišťovat jinými cestami,“ přibližuje.

Šlo třeba o uměleckou expedici. „Do Konga s námi vyrazilo osm výtvarníků, které téma ochrany ohrožených druhů zvířat inspirovalo pro vznik kolekce několika obrazů, jejichž online aukce a prodej přispěl ke vzniku filmu,“ popisuje Hodis a dodává, že v hlavě nosí i další náměty. Teď si však potřebuje dát chvíli oddech, jelikož film mu prý dal opravdu zabrat.

1. října 2021
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Hlavními protagonisty dokumentu Kongo: Cena slona jsou český ochránce zvířat...

Proč je potřeba zachránit slony v Africe a jak se to týká obyvatel Česka? I na tyhle otázky odpovídá nový dokumentární snímek s názvem Kongo: Cena slona. Za jeho vznikem stojí olomoucký scenárista a...

5. prosince 2025  4:55

Život na sociálních sítích ubližuje dětem stále víc, tvrdí experti. Města zvažují omezení

Premium
ilustrační snímek

Dospívající chlapci a dívky se od koronavirových restrikcí stále víc potýkají s psychickými potížemi a svou roli v tom hraje i tlak sociálních sítí. Navíc se kvůli nedostatku psychiatrů děti...

4. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášský a vánoční vlak Slezského železničního spolku

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4. 12. 16:25

Další nehoda na přechodu. Devadesátiletý řidič srazil u školky muže s dcerkou

ilustrační snímek

Ke dvojici zraněných chodců musela ve středu vyjíždět záchranná služba v Olomouci poté, co je na přechodu srazilo auto. V regionu jde během pár dní o druhou nehodu, při níž byli na přechodu zraněni...

4. prosince 2025  11:21

Majitelka nechala psa bez péče, zavřený v bytě uhynul. Hrozí jí šest let

ilustrační snímek

Šokující pohled se naskytl policistům, kteří po oznámení sousedů o nesnesitelném zápachu vnikli do bytu v Hranicích na Přerovsku. Uvnitř našli rozkládající se tělo psa. Kříženec labradora a...

4. prosince 2025  8:51

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

3. prosince 2025  20:24,  aktualizováno  23:02

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Péťa není monstrum, jen dítě ve velkém těle, říká tatínek autisty z dokumentu

Premium
Petr Jochec z Moravičan se stará o dospělého syna postiženého těžkým autismem.

Ve dveřích mě Petr Jochec starší vítá ještě s nemocničním náramkem na ruce, má ostříhané vlasy a výrazně zhubl. Hlavní hrdina strhujícího časosběrného dokumentu Co s Péťou?, který nedávno odvysílala...

3. prosince 2025

Propuštění vraha z Mírova nešlo z pohledu zákona zabránit, říká žalobce

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Podmíněnému propuštění odsouzeného vraha z Mírova na Šumpersku, který tři týdny po opuštění věznice podle policie znovu vraždil, nešlo z pohledu zákona zabránit. Ve středu to uvedl šumperský státní...

3. prosince 2025  13:36,  aktualizováno  18:05

Ulice zdobí o adventu červená srdce. Jako ve vykřičené čtvrti, kritizují lidé

Červená srdce na pouličních lampách se objevila v Olomouci – Chomoutově. Spíš...

Lidé v Chomoutově, místní části Olomouce, kritizují rudou vánoční výzdobu, která se objevila v ulicích. Podle některých připomíná spíše západ Čech v devadesátých letech, kde lákala červená světla...

3. prosince 2025  13:22

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVEBNÍ TECHNIK - REKLAMACE od 40.000Kč.

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj, Zlínský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 30 835 volných pozic

Při požáru fritézy ve firmě se zranily dvě kuchařky, škoda je pět milionů

Následky požáru fritézy ve firemní kuchyni v Mohelnici na Šumpersku. (3....

Hasiči ve středu ráno likvidovali požár v kuchyni jedné z firem v průmyslovém areálu v Mohelnici na Šumpersku. Zranily se dvě kuchařky, které se snažily hořící fritézu uhasit ještě před příjezdem...

3. prosince 2025  7:57

Plán nahradit v kraji dieselové vlaky elektrickými má trhlinu, nezískal dotaci

Czech Rail Days představily nový bateriový vlak, první vyrobený v ČR, který...

Cestující mají na železnici v Olomouckém kraji v příštích letech vozit moderní, ekologické a komfortní vlaky, jež budou umět kombinovat pohon z trakčního vedení s baterií. Poradí si tak i v úsecích,...

3. prosince 2025  4:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.