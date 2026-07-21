„Čáp přistál na kupoli sila a chtěl vzlétnout, to se mu ovšem nezdařilo a propadl dovnitř,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Mladého ptáka naštěstí při manévru viděl jeden z pracovníků v areálu, který šel situaci zkontrolovat.
Čáp do sila propadl úzkým otvorem z vrchu a nedokázal se dostat zpět na svobodu. „Jeden z hasičů-lezců se protáhl dovnitř servisním otvorem a k opeřenci se slanil. Poté jej odchytil do sítě,“ popsala dále mluvčí.
„Otvor byl opravdu úzký, ani náš nejmenší hasič by se ním neprotáhl. Silo má ovšem servisní otvor, do kterého už se zasahující hasič vměstnal,“ řekla Balážová.
Silo je i s kupolí vysoké asi dvanáct metrů, čápa zachránilo, že v něm už bylo dost materiálu, a pták tak spadl zhruba z výšky čtyř metrů. Po vytažení předal hasič opeřence kolegům, kteří jej v koši automobilového žebříku dostali bezpečně na zem.
„Mladý čáp byl zmatený, ale bez zranění. Vypustili jsme jej proto na nedaleké louce, kde se během chvíle shledal s rodinou,“ zakončila Balážová.
K záchraně zvířete vyjížděli v pondělí večer také olomoučtí strážnici. Před 23. hodinou se na ně obrátila žena, které při venčení v Zeyerově ulici spadl pes do výkopu a nemohl vylézt.
„Strážníci následně psa vytáhli a ten byl v pořádku a bez zranění. Samotné místo bylo zajištěno, psovi se zřejmě podařilo protáhnout mezi hrazením,“ informovala městská policie Olomouc.