Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zlodějovo běsnění. Ukradl stan, pak dupal prodavačce po těle i hlavě

Autor:
  8:50
Brutálního napadení se dočkala prodavačka z prodejny se sportovním zbožím v Zábřehu poté, co si všimla, že zákazník ukradl stan. Místo vrácení zboží na ni mladý muž zaútočil hrubou silou, následně srazil k zemi i ženu, která se snažila napadené pomoci. Pak se dal zloděj na útěk, brzy ho ale zadrželi policisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Incident se stal v pátek po poledni, policisté o něm informovali dnes ráno. Pětadvacetiletý muž vzal v obchodě stan v hodnotě 899 korun a odešel bez zaplacení. Jeho jednání si všimla mladá prodavačka, která za ním ihned vyběhla a volala na něho.

„Muž se k prodavačce vrátil, ale místo toho, aby odcizené zboží vrátil, zareagoval zcela neadekvátně. Strčil do ní takovým způsobem, že upadla mezi dvě zaparkovaná vozidla. Útok vůči ní pokračoval dál, a to tím způsobem, že jí několikrát silně dupl na horní část těla a hlavu. Vzápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci,“ popsala krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Násilníka pomohli zadržet svědci

Na ženy přestal muž útočit až ve chvíli, kdy zasáhli další kolemjdoucí, a dal se na útěk. Vzápětí ho ale svědci zadrželi a předali policistům, kteří výtečníka převezli na služebnu. Mladší z napadených žen převezli zdravotníci do nemocnice v Šumperku a starší ošetřili ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.

Druhý den začalo trestní stíhání podezřelého, vyslechl si obvinění z trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádež.

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Státní zástupce i soudce následně schválili pro muže vazbu. „V sobotu odpoledne byl obviněný muž eskortován a předán do vazební věznice v Olomouci, kde zřejmě bude čekat až do vynesení rozsudku. Soudce může dle trestního zákoníku rozhodnout o uložení až desetiletého trestu odnětí svobody,“ dodala Zajícová.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do...

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

Zlodějovo běsnění. Ukradl stan, pak dupal prodavačce po těle i hlavě

Policie (ilustrační foto)

Brutálního napadení se dočkala prodavačka z prodejny se sportovním zbožím v Zábřehu poté, co si všimla, že zákazník ukradl stan. Místo vrácení zboží na ni mladý muž zaútočil hrubou silou, následně...

12. května 2026  8:50

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

12. května 2026  5:59

Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Stížnosti na hluk z dálnice po kompletním dokončení D1 na Přerovsku neustávají. Nově se například ozvali obyvatelé Bohuslávek. Lidé čekají na výsledky přislíbených měření, důležitý bude ovšem i...

11. května 2026  16:22

Benzen se po havárii v Hustopečích dostal i do ovzduší. Nepřesáhl ale roční limit

Fotografie vznikly přímo v místě zásahu a během následné dokumentace události,...

Loňská nehoda a následný obří požár vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku měly výrazný, ale časově omezený dopad na ovzduší. Roční průměrná koncentrace benzenu zůstala pod limitem...

11. května 2026  14:19

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:46,  aktualizováno  10:56

Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu 9. května 2026 uskutečnil vůbec první...

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...

11. května 2026  10:15

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 5. 9:37

Větší města vyhánějí z nočních ulic dodávky, zabírají parkovací místa osobákům

ilustrační snímek

Zasahují do křižovatek, není přes ně vidět, zabírají více parkovacích stání. Řeč je o odstavování dodávek ve městech. Prostějov proto zavedl zákaz nočního parkování aut delších než pět metrů v celém...

11. května 2026  5:48

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Máme vše dle zákona. Kdyby to tak bylo v restauracích, byly by třikrát dražší, říká šéf menz

Premium
„Lidé už nechtějí každý den maso, velké porce. Zájem je o lehčí pokrmy,...

Menza Univerzity Palackého uvaří denně až pět tisíc obědů. Téměř polovina nabídky jídelníčku je bezmasá strava, protože je o ni zájem. „Lidé už nechtějí každý den maso, velké porce. Zájem je o lehčí...

10. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

Až prodloužení rozhodlo, že do finále nadstavbové skupiny o umístění postoupili olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians sice prohráli 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:1 z prvního duelu jim to...

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  18:07

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.