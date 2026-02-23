U Zábřehu se pohybuje a loví vlk. Před zahradou mi trhal srnku, potvrdila obyvatelka

  16:55
Radnice v Zábřehu na Šumpersku varovala veřejnost, že v lesích u sousední obce Jestřebí byl opakovaně spatřen vlk. Pozor by si proto měli dávat hlavně tamní pejskaři při venčení svých mazlíčků, dále také chovatelé ovcí či dobytka.

U Zábřehu na Šumpersku se pohybuje a loví vlk, mimo jiné ho zachytila fotopast. | foto: facebook.com/ZabrehMesto

„Máme potvrzené zprávy o výskytu vlka obecného v lesích u obce Jestřebí. Podle aktuálních informací z terénu a záznamů z fotopastí se v této lokalitě šelma vyskytuje opakovaně a v posledních dnech byla pozorována i při lovu zvěře v blízkosti zastavěného území,“ uvedli zástupci města na jeho facebookovém profilu.

Pozorování vlka potvrdili v diskusi i někteří místní. „Co v lese, ráno jsem ho měla u zahrady,“ uvedla například Petra N. „Ráno mi u zahrady trhal srnku, fyzicky jsem ho viděla. A dvakrát dokonce vyplašila a vrátil se,“ dodala.

„Letošní zimu jsem viděl vlčí stopy u Nemilské přehrady, v místě nad bobřími hrázemi, tedy ze strany Růžového údolí. Nemysleme si, že se vlk v okolí Zábřeha nevyskytuje,“ popsal pak svou zkušenost starosta Zábřehu František John (KDU-ČSL).

„Nakonec odpovídá to i jeho etologii, velikost teritoria jsou stovky kilometrů čtverečních, přesnější je tedy mluvit o výskytu vlka na Zábřežsku. V severní části Zábřežské vrchoviny jsou rozsáhlé lesy tvořící krajinnou mozaiku s loukami a poli, v blízkosti hor,“ dodal.

Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, ukazuje letošní sčítání

Radnice podotkla, že vlk je přirozeně plaché zvíře a útok na člověka je velmi nepravděpodobný. Je nicméně namístě dodržovat základní pravidla bezpečnosti. Proto nabádá pejskaře, aby při vycházkách do lesa měli své mazlíčky vždy na vodítku, čímž předejdou jejich případnému napadení. Kromě toho by se lidé měli při procházkách držet značených cest.

„Chovatele v přilehlých oblastech prosíme o preventivní kontrolu zabezpečení pastvin. Cílem upozornění není vyvolávat strach, ale zajistit bezpečné soužití s přírodou, která nás obklopuje. Vlk do naší krajiny patří, ale vzájemný respekt a opatrnost jsou v tuto chvíli klíčové,“ podotkli zástupci města.

