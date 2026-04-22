Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

  14:53
Vyhrocené chvíle se odehrály v úterý dopoledne na úřadu práce v Zábřehu na Šumpersku. Jeden z klientů tam začal běsnit kvůli tomu, že se marně dožadoval vyplacení peněžní podpory. Nyní je podezřelý z výtržnictví a násilí proti úřední osobě.
ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

„Jednačtyřicetiletý muž se na úřadu práce neoprávněně domáhal vydání finančních prostředků. Pracovnice jeho požadavku nechtěla vyhovět a to ho rozlítilo. Při odchodu z místnosti se pak srazil s pracovnicí ostrahy, na kterou vulgárně křikl s výhrůžkou směřující k újmě na jejím zdraví,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Agresor se poté pohyboval po budově a svou frustraci dával hlasitě najevo nadávkami a vulgaritami. Následně narazil na strážníka, který s ním chtěl celou situaci řešit.

„Namísto toho, aby spolupracoval, ho muž udeřil do ramene. Strážník ale zakročil a agresorovi přiložil pouta. Přivolaná policejní hlídka si ho následně převzala k dalším úkonům,“ doplnila Zajícová.

Ukázalo se, že muž se nedopustil nepřístojného chování poprvé, loni byl za výtržnictví odsouzen šumperským okresním soudem. Pokud bude nyní obžalován a odsouzen, budou mu hrozit v krajním případě až čtyři roky vězení.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

