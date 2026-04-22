„Jednačtyřicetiletý muž se na úřadu práce neoprávněně domáhal vydání finančních prostředků. Pracovnice jeho požadavku nechtěla vyhovět a to ho rozlítilo. Při odchodu z místnosti se pak srazil s pracovnicí ostrahy, na kterou vulgárně křikl s výhrůžkou směřující k újmě na jejím zdraví,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Agresor se poté pohyboval po budově a svou frustraci dával hlasitě najevo nadávkami a vulgaritami. Následně narazil na strážníka, který s ním chtěl celou situaci řešit.
„Namísto toho, aby spolupracoval, ho muž udeřil do ramene. Strážník ale zakročil a agresorovi přiložil pouta. Přivolaná policejní hlídka si ho následně převzala k dalším úkonům,“ doplnila Zajícová.
Ukázalo se, že muž se nedopustil nepřístojného chování poprvé, loni byl za výtržnictví odsouzen šumperským okresním soudem. Pokud bude nyní obžalován a odsouzen, budou mu hrozit v krajním případě až čtyři roky vězení.