Zábřeh vyděsila fáma o střelci, který pálí po lidech. Policie autora vypátrala

Příspěvek vyzývající občany Zábřehu, aby se schovali, se objevil na sociální síti na počátku týdne během vánočních svátků.

„lidicky utikejte se schovat v Zabreze. prave nas malem zastrelil borec (asi17) s gunou. sme v poradku, utikejte domu,“ napsal autor.

Případem se okamžitě začala zabývat policie. „Z dosavadního šetření vyplývá, že u rybníka Oborník nikdo střelnou zbraní ohrožován nebyl. Celá událost zůstává i nadále v šetření policistů, autora příspěvku znají,“ uvedla policie na svém facebookovém profilu.

„Pokud budete v situacích, které ve vás vzbudí obavy či strach, myslete, prosím, na to, že příspěvek na sociální síti vám nepomůže. My ano, v takovém případě volejte neprodleně linku 158,“ dodali policisté.

K události se vyjádřil i starosta Zábřehu František John, který na sociálních sítích okamžitě obyvatele uklidňoval.

„Děkuji Policii České republiky za řešení tohoto případu i spolupráci, díky níž bylo možné občany města Zábřeha a našeho regionu uklidnit. Je smutné, že policisty v tak náročném období někdo zatěžuje planým poplachem a znepokojuje tak spoluobčany,“ napsal.

„Pro uživatele sociálních sítí je to memento - nevěřit hned všemu, co se tam píše, a bez rozmyslu nesdílet zavádějící zprávy,“ podotkl dále John.

Od pražského útoku se policie nezastaví

V diskusi pod starostovým příspěvkem někteří lidé zmínili, že je falešná zpráva vystrašila. „Kdo měl vědět, že je to lež. Ven to vylezlo od lidí, kteří prostě psali to, co psali, nikde žádná zpráva od vás, tak jsme nevěděli, jestli to pravda je, nebo nikoliv,“ přiblížila například Anna Morris Grossová.

„Pak jste nás uklidnil, když jste napsal na stránky, že to není pravda. Ale na jednu stránku nemáte se čemu divit, že se lidé boji. Po tom, co se stalo...“ doplnila.

Falešných zpráv o další střelbě, případně výhrůžek zopakováním útoku z pražské filozofické fakulty, při němž střelec zavraždil 14 lidí, už řešila policie celou řadu.

Například jihomoravští policisté vyšetřují dva mladistvé, kteří na sociální síti psali o vystřílení populárního zábavního centra v Brně. Jednoho z nich zadržela přímo obsluha podniku, pro druhého si policisté k jeho údivu přišli domů.

Hned osm výhrůžek střelbou pak řešili o svátcích jihočeští policisté. V jednom případě muž z Jindřichohradecka vyhrožoval, že vystřílí celou obec, člověk ze Strakonicka chtěl zase zopakovat čin pachatele z univerzity, což uvedl na sociální síti. Oba podezřelé policie dopadla, v akci byla i zásahová jednotka podobně jako v dalších případech.

Volající se inspiroval střelcem a vyhrožoval. Došla si pro něj zásahovka (22. 12. 2023)

22. prosince 2023