Cestující s dětmi vstoupili do jízdy pendolinu, málem je smetlo

Před vstupem do kolejiště se raději dvakrát rozhlédnout. To už si asi navždy bude pamatovat skupinka dvou dospělých a tří dětí, která ve stanici Zábřeh na Moravě na Šumpersku vstoupila do jízdy rozjetému pendolinu. Tragédii unikla jen o vlásek. Video události od jednoho z přihlížejících sdílely České dráhy.