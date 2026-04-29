Pod naloženou tatrou se utrhla krajnice, pak ještě porazila strom

  11:31
Velmi špatný pracovní den měl v úterý řidič nákladní tatry, který projížděl Zábřehem na Šumpersku. Najel totiž na nezpevněnou krajnici, která mnohatunový kolos neunesla, a vše skončilo dopravní nehodou.
Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze silnice a narazil do stromu.

Řidič havaroval s nákladním vozem kolem půl třetí odpoledne na silnici II/315 na okraji Zábřehu.

„Při jízdě od obce Leština najel na nezpevněnou krajnici. Ta povolila a ‚stáhla‘ vůz do silničního příkopu, kde narazil do menšího listnatého stromu,“ uvedla policejní mluvčí Martina Kopecká.

Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze silnice a narazil do stromu.
Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze silnice a narazil do stromu.
Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze silnice a narazil do stromu.
Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze silnice a narazil do stromu.
Šofér vyvázl z nehody bez zranění, dechová zkouška u něj vyloučila jízdu pod vlivem alkoholu.

„Celková škoda na majetku byla odhadnuta na 45 tisíc korun, technická závada nebyla ohledáním zjištěna ani uplatněna,“ doplnila Kopecká.

