Zábřeh vyhlíží jaro, ohřívající se bezdomovci na nádraží obtěžují lidi

„Je to velký problém. Už čekáme na teplejší počasí, kdy tito lidé radši vyhledávají přírodu,“ říká starosta Zábřehu František John.

Podle něj se bezdomovci stahují na nádraží, i když město má dostatek míst, kde mohou najít v zimě nocleh v teple včetně jídla.

„Bohužel je to stále stejný problém. I v noclehárně je potřeba dodržovat řád – a s tím má většina těchto lidí velký problém. Proto spíš vyhledávají nádraží,“ míní zábřežský starosta.

Správa železnic vlastnící železniční infrastrukturu sice má po nádražích svou ostrahu, ale vedení Zábřehu ji vidí jako nedostatečnou.

„Snažíme se pomáhat výjezdy městské policie, která tam pravidelně zajíždí. Hlídka vytlačí nepřizpůsobivé ven, ale když odjede, jsou zase zpátky. Bohužel, místo aby těchto lidí ubývalo, je jich na nádraží stále víc. Navíc to z velké části ani nejsou zábřežští občané,“ upřesňuje John.

Starosta: Ostraha by měla mít větší pravomoci

Silně podnapilé lidi odváží zábřežská městská policie na záchytku do Olomouce.

„Je to cesta, ale když hlídka jede v noci do Olomouce, pak zase chybí ve městě,“ připomíná starosta, podle kterého je ostraha Správy železnic nedostatečná.

„Měla by dostat posily, a navíc větší pravomoci, protože si s nepřizpůsobivými očividně nevědí rady. Přitom pro město je řešení tohoto problému docela důležité, protože jsme vstupní branou do podhůří Jeseníků,“ připomíná František John.

Jiná velká města v kraji problémy nehlásí

Naopak v Olomouci se počet přestupků způsobených nepřizpůsobivými snižuje.

„Hlídky se vracejí na nádraží několikrát za noc. To je jediná cesta. Přijíždíme i po telefonátech ostrahy, pokud si s těmito lidmi nevědí rady,“ shrnuje mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle.

Potíže nemají ani na nádraží v Přerově, který je dalším významným železničním uzlem v regionu.

„Na nádraží zajíždíme pravidelně, ale není to tak, že by bezdomovci obtěžovali cestující ve větším počtu. Je to možná i tím, že poblíž je squat, kam se stahují,“ uvádí mluvčí Městské policie Přerov Miroslav Komínek.

Správa železnic má provozní řád, kterým se řídí provoz nádraží. „Mimo jiné popisuje, za jaké situace jsou provozovatel nádraží nebo ostraha oprávněni dát těmto lidem pokyn neprodleně opustit prostory nádraží,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Jde především o lidi, kteří jsou pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo poruší zákaz kouření a obtěžují cestující nevhodným chováním. Znečišťují prostory nebo vstupují v hrubě znečištěném oděvu a obtěžují zápachem.