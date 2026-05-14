Oba muži se do sebe pustili v úterý brzy ráno na křižovatce silnic mezi částmi města Zábřeh – Pivonín a Růžové Údolí. Konflikt vyústil až ve fyzické napadení.
„Řidič kamionu zastavil a stál v křižovatce, a to z toho důvodu, že údajně špatně odbočil a na dané místo ho přivedla navigace. Následně tudy chtěl projet řidič linkového autobusu bez cestujících, ale kvůli kamionu nemohl projet. Na řidiče kamionu proto začal údajně pokřikovat, což se řidiči náklaďáku nelíbilo,“ popsala začátek incidentu policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Řidič kamionu přistoupil k okénku autobusu a začal nadávky protivníkovi oplácet. „Řidič autobusu se neudržel a měl údajně druhého účastníka sporu zasáhnout pěstí do obličeje, což se podařilo jen z části díky úhybnému manévru,“ řekla Zajícová.
Řidič kamionu podle policejní mluvčí v reakci na ránu pěstí prostrčil ruce okénkem autobusu a chytil řidiče pod krkem. Autobusák zareagoval tak, že zavíral okénko takovým způsobem, že jím svého soka několikrát udeřilo do rukou a zranilo ho.
„Řidič autobusu od svého jednání upustil v okamžiku, kdy mu protivník sdělil, že měl v minulosti zdravotní indispozici. Zraněný kamioňák byl převezen a ošetřen ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu,“ líčila mluvčí.
„Okolnosti a míra zavinění obou účastníků celé události jsou v současné době šetření a v dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví,“ uzavřela Zajícová.