náhledy
Wellness hotel Diana ve Velkých Losinách na Šumpersku má za sebou největší rekonstrukci v historii. Objekt z přelomu 80. a 90. let minulého století od čtvrtka 17. září opět slouží rekreantům. Opravy, které začaly loni na podzim, vyšly na 140 milionů korun a zasáhly všechny klíčové části hotelu. Podívejte se do naší galerie, jak vypadají zrekonstruované prostory i jaká byla minulost slavného hotelu.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Pohled na hotel Diana z roku 2014. Již tehdy se těšil velké oblibě návštěvníků z celého Česka.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
A takto vypadá hotel o dvanáct let později. Od podzimu 2025 procházel rozsáhlou rekonstrukcí. Proměnil se také exteriér hotelu. Nové wellness centrum uvedou do provozu začátkem října.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Novou podobu získala v hotelu Diana polovina hotelových pokojů a apartmánů, restaurace, lobby bar, konferenčních sály i salonky pro společenské a firemní akce.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
„Diana je součástí Velkých Losin už více než tři desetiletí a za tu dobu se stala přirozenou součástí zdejšího turistického ruchu. Chtěli jsme hotel zásadně modernizovat, ale zároveň zachovat jeho charakter a silné propojení s přírodou Jeseníků," uvedl generální ředitel Royal Spa Ing. Martin Plachý.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Práce na hotelu začaly v roce 2025. Pracovníci vsázeli na přírodní materiály. Cílem bylo vytvořit prostředí, které působí moderně a komfortně, ale zároveň citlivě respektuje polohu hotelu uprostřed lesů.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Největší novinka však hosty teprve čeká. Součástí rekonstrukce je kompletní vybudování zcela nového hotelového wellness centra, které nabídne mimo jiné nový moderní bazén, velkou saunu s výhledem na Jeseníky, relaxační zóny rovněž s krásným výhledem ve dvou patrech a širokou škálu regeneračních procedur.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Rekonstrukce posílila také zázemí pro firemní a společenské akce. Hotel nabízí moderní konferenční prostory, variabilní salonky, moderní technické vybavení, kvalitní gastronomii a klidné prostředí vhodné pro konference, teambuildingy, školení, svatby i rodinné oslavy.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Architekti při návrhu nového vizuálního konceptu dbali na zachování jedinečného genia loci a vytvoření harmoničtějšího propojení s okolním lesním prostředím a sousední oborou s daňky.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
„Cílem rozsáhlé investice bylo nejen zvýšit komfort hostů, ale také posílit atraktivitu regionu Hrubého Jeseníku pro celoroční lázeňský i aktivní turismus," sdělil mluvčí společnosti ROYAL SPA Miroslav Slaný.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Diana byla vybudována na přelomu 80. a 90. let a jako hotel začala fungovat v roce 1993. Po více než třiceti letech nyní dostává výrazně modernější podobu.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Pohled na hotel Diana z roku 2013. Díky poloze v malebné přírodě Jeseníků je hotel oblíbeným místem pro milovníky turistiky, cyklistiky i zimních sportů.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Pohled na Hotel Diana ve Velkých Losinách. Dnes je hotel koncipován jako moderní wellness a rekreační zařízení. Disponuje vlastním bazénem, wellness zónou se saunami a širokou nabídkou doplňkových služeb. K dispozici je 53 pokojů různých kategorií a hotelová restaurace.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny
Takto vypadal hotel Diana v roce 2015, turistům slouží celoročně. V září 2026 otevřel po rok trvající rekonstrukci.
Autor: Hotel DIANA Velké Losiny